Duelo sindical: ATE volvió a enfrentarse a AMPROS y denunció discriminación

Este martes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mantuvo una audiencia paritaria con el Gobierno provincial en la sede de la Subsecretaría de Trabajo para trabajar sobre distintos reclamos que aquejan a los profesionales de la Salud. Desde el gremio, rechazaron el acuerdo que firmó AMPROS con el ejecutivo provincial y solicitaron una reunión “urgente” con la Ministra de Salud.

Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE, apuntó a la desigualdad entre los profesionales de la Salud: "Odontólogos; nutricionistas; kinesiólogos; fonoaudiólogos; trabajadores sociales; psicopedagogos; veterinarios; bioquímicos; y licenciados en Enfermería, entre otros. ATE no diferencia entre profesionales porque somos todos un equipo integral que hacemos la Salud”.

“En el régimen 27 sabemos que hay una desproporcionalidad con respecto al resto. Acá se planteó la inequidad que hay a partir de la clase 7 a la 1. Desde ATE hemos traído una propuesta al Gobierno para que esta brecha salarial que ha quedado con respecto al resto de profesionales sea disminuida, por lo menos, en un tiempo”, declaró.

Rechazamos un acuerdo discriminador en el Régimen 27 https://t.co/O5WTZq3dEj a través de @ate_mendoza — Adriana Iranzo (@AdrianaIranzo1) September 13, 2022

Iranzo también se expresó sobre el acuerdo que firmó AMPROS con el Ejecutivo y lo calificó de “discriminatoria”. “Se ha tomado el aumento en ítems que no abarcan a todos, se ha ido el mayor aumento a ítems hacia un sector de élite, para aquellos que tienen un determinado ítem, que no abarca ni atraviesa a todos los profesionales”, dijo y tomó como ejemplo la brecha que se generó con el caso de los anestesistas y otros grupos de profesionales.

A su vez, expresó que "AMPROS no se sentó con el Gobierno a una mesa paritaria, se sentó a una mesa negociadora donde ellos no permiten dialogar con otros gremios. Está acostumbrado a negociar para sectores, no para todo el régimen”.

“Hemos pedido que nos escuchen las personas que tienen poder de decisión. Nos hemos sentado con funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo, no nos sentamos con la ministra de Salud, el ministro de Gobierno ni con finanzas, que es con quienes nos tenemos que sentar a dialogar”, apuntó.

Arrancamos uD83EuDD1CuD83EuDD1B

Paritaria / Mesa Técnica

REG 27 ? Profesionales de la Salud en la Subsecretaría de Trabajo.

¡Vamos por más derechos!?@RobertoMacho2 @AdrianaIranzo1 pic.twitter.com/yQCrWJAz5l — ATE Mendoza (@ate_mendoza) September 13, 2022

Con respecto a las medidas que se adoptarán, Iranzo anunció que convocarán a los trabajadores para “plantear un estado de asamblea informativo”.

“Estamos esperando que la ministra de Salud, Ana María Nadal, se quiera juntar con el resto de los profesionales”, indicó la gremialista y sumó: “Necesitamos que el resto de los profesionales, los 4800 que hemos quedado afuera de este acuerdo de élite y súper superador a cualquier imaginación, tener una equidad hacia abajo”.