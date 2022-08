Renunció a una millonaria herencia por un motivo muy particular

La multimillonaria que rechaza 4.000 millones de dólares tiene 29 años y es heredera de la fortuna de los fundadores de BASF, la mayor empresa química del planeta. Marlene Engelhorn hizo un llamamiento a todos aquellos que apoyan la redistribución de la riqueza y a que los ricos paguen más impuestos para conseguir una sociedad "más justa".

La joven es estudiante de Lengua y Literatura alemanas en Viena y dijo que "no podría ser feliz" con tanto dinero, por ello, prefiere que el Estado haga una redistribución. "No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica", aclaró Engelhorn, quien considera que "tanto dinero no te hace feliz".

Actualmente, su abuela Traudl Engelhorn, ocupa el puesto 687 de las mayores fortunas del mundo, según la revista Forbes. Su idea era que su nieta heredase todo lo amasado en más de un siglo de química y farmacia, pero la joven declaró que renuncia al 90% del monto. Por tanto, heredará 200 millones de dólares.

Su fortuna se remonta cientos de décadas atrás. Friedrich Engelhorn fundó la empresa Badische Anilin-und Soda-Fabrik, más conocida como BASF. A fines del siglo XXI, Friedrich dejó la compañía e invirtió el dinero en la farmacéutica Boehringer Mannheim, que estuvo en manos de la familia Engelhorn hasta 1997.

Marlene Engelhorn en una protesta para que cobren impuestos a los más ricos.

Marlene le explicó a medios locales que: “No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no trabajé yo”. Ella no desconoce de su posición como millonaria pero simplemente no quiere tener tanto dinero, es más, la joven forma parte de movimientos con una importante conciencia de clase.

La joven y otros 49 herederos de multimillonarios, fundaron la iniciativa Taxmenow, también conocido como AG Steuersrechtigkeit, un movimiento que mutó por toda Europa y que consiste en que herederos de grandes fortunas renuncian a ellas en pro de una mayor tasa impositiva para los ricos. Marlene plantea una reestructuración del sistema y que nadie tenga tanto caudal de dinero.

“Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, comentó en una entrevista a la BBC. Y agregó: “No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”.