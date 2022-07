De dónde salió la idea que hizo millonaria a Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow es una de las grandes figuras femeninas del mundo del cine, además de una de las estrellas de Hollywood que más controversia generó en el último tiempo con sus trabajos paralelos y su nuevo estilo de vida.

La actriz que le dio vida a Pepper Potts en las películas de Iron Man lanzó, como parte de su nuevo emprendimiento, comienzos del 2020 una vela que olía “como su vagina”. Lo hizo por medio de su compañía Goop y agotó en cuestión de minutos el producto que tenía un valor de 75 dólares.

Gwyneth Paltrow.

En ese momento, Gwyneth Paltrow acaparó toda la atención de los medios de todas partes del mundo que no podía creer lo que estaba sucediendo. “Con un aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado”, remarcaba la descripción del producto.

Además, el producto destacada que estaba hecho “con extractos de geranio, bergamota cítrica y cedro yuxtapuestos con rosa de damasco y semillas de ambrette para recordarnos fantasía, seducción y una calidez sofisticada”.

Lo que no se puede negar es que Goop convirtió en multimillonaria a Gwyneth Paltrow, como una compañía de lifestyle que fundó en 2008 que desde entonces no deja de facturar. Peor no por eso no ha sido blanco de críticas y de comentarios negativos en su contra.

En una época, Goop recomendó el “peso más delgado para vivir”. Allí decía que las personas deberían ser lo más flacas posibles, generando gran controversia. Otro de sus tips era que había que dormir con huevos de Jade en las partes íntimas, lo que la llevó a pagar una multa de 145 mil dólares por dar consejos no aprobados por especialistas o comprobados científicamente.

Gwyneth Paltrow.

Según aseguró Gwyneth Paltrow, algunas de sus ideas controversiales partieron de una broma y le terminaron generando millones. Y en un primer momento, ella lanzó su compañía como un newsletter de consejos para tener una vida similar a la de la actriz y hacer a sus fans partícipes de la suya.

Actualmente, la empresa está valuada en 250 millones de dólares según The New York Times y tiene varias sedes distribuidas en grandes ciudades como Los Ángeles, New York y Londres. ¡Una locura!