Piden celeridad para que la Justicia eleve a juicio la causa contra un exdocente de la UNCuyo

La causa que pesa sobre el exdocente y militante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo Mauro Aguirre, sobre quien pesa una investigación judicial por al menos siete hechos de abuso sexual y violación contra estudiantes, tomó nuevos ribetes en las últimas horas. Es que, en esta oportunidad, las mujeres denunciantes solicitaronn que la causa sea finalmente elevada a juicio después de tres años de que los hechos comenzaron a ser visibilizados.

En ese sentido, la abogada querellante en la causa, Viviana Beigel, detalló que luego de una audiencia de junio pasado -y previo a la última feria judicial- la investigación que involucra a Aguirre como el principal responsable de ese delito, fue elevada a juicio en el marco de una audiencia que estuvo a cargo de la jueza de Garantías Natacha Cabeza. "La realidad fue que la defensa de Aguirre apeló a esta elevación a juicio, a lo cual nosotras hemos apelado", explicó Beigel a MDZ y detalló que, a lo largo del proceso de investigación, la causa ha experimentado dilaciones que llevaron a generar hechos de revictimización que no han pasado inadvertidos por las propias denunciantes.

"Esta causa lleva tres años de investigación y las víctimas ya han aportado al menos cincuenta testimonios que dan cuenta de los hechos de los que fueron víctimas y de hecho ya están realizadas las pericias correspondientes. Por eso es que pedimos que sea elevada a juicio lo antes posible", detalló la representante de las denunciantes. La apelación por la cual se solicita esta medida fue presentada por la parte querellante el viernes pasado ante el Tribunal Penal Colegiado N°1 a cargo de los jueces Eduardo Martearena, Ramiro Salinas y Mauricio Juan.

Beigel eligió hablar en nombre de las mujeres denunciantes, para exponer su sentir sobre la causa por la cual en la actualidad Aguirre cumple con una prisión preventiva domiciliaria, decisión tomada por la Justicia en 202, en el marco de la pandemia de covid 19. "El deseo es que se conforme la elevación a juicio porque ellas necesitan terminar con esta etapa. Han sufrido una gran cantidad de sucesos en los que fueron revictimizadas por el propio sistema", argumentó la abogada y aclaró que en los casos de abuso sexual el proceso para atravesar el recorrido que implica una causa penal es muy doloroso y complejo.

La letrada destacó además que en reiteradas oportunidades, la defensa del acusado ha cuestionado a las víctimas generando así una mayor exposición sobre ellas, cuando en realidad, el proceso debería ser distinto. Aclaró Beigel que las mujeres a las que ahora representa tenían entre 19 y 20 años cuando se produjeron los hechos que denuncian. "Eran estudiantes que recién ingresaban a la universidad y que querían participar de política; Aguirre se aprovechó de ellas y manipuló una gran cantidad de situaciones; les hizo sentir miedo y aplicó mecanismos de miedo y manipulación muy graves", destacó Beigel.

Los antecedentes

A principios 2019, el ex profesor a cargo de la cátedra de Pensamiento Político de la carrera de Ciencias Políticas y ex referente de la Agrupación Universitaria Nacional (AUN), Mauro Aguirre fue denunciado por un grupo de estudiantes que -durante una asamblea de mujeres- detallaron haber sido abusadas sexualmente por el ex docente en el marco de un sistema de manipulaciones, amenazas y mecanismos de tipo "sectario" instaurado por él. La metodología aplicada para cometer los delitos, aclaró Beigel, revistió numerosas acciones que comprueban que existió un abuso de poder en un contexto institucional.

Luego de su detención en abril de ese año, Aguirre fue liberado en setiembre y en febrero de 2020 la Corte revocó tal decisión, por lo cual se dictó la prisión preventiva. El grave delito por el cual Aguirre es investigado reviste una pena máxima de 20 años.

La palabra de una de las víctimas

En el marco del proceso por el cual se investiga a Aguirre, las denunciantes aseguraron que es primordial que la causa sea elevada a juicio. "Tenemos mucho miedo, mucha incertidumbre. Queremos llegar a la instancia de juicio porque así lo merecemos; creemos que por lo menos esa reparación merecemos y hemos sufrido mucho para eso; hemos pasado por un proceso muy doloroso y difícil", destacó una de las mujeres que se animó hace ya tres años a exponer su sufrimiento, en el marco de una asamblea de mujeres. "Esperamos que el Tribunal tome la decisión correcta, la decisión justa. Queremos que esto termine, que ya no haya más instancias y que comience el juicio oral", aclaró la misma denunciante.