Le quisieron robar y no se dio cuenta, contestó "no gracias" y se volvió viral

La inseguridad es un tema de todos los días en el país. Según estadísticas oficiales del 2021, en provincia de Buenos Aires ocurre un robo cada 2 minutos. Las heridas y tentativas de homicidio recorren los canales de televisión y las cámaras captan todas las agresiones en la calle, sin embargo, hay algunas personas que están por fuera de la realidad.

Los últimos datos oficiales son del 2020 y teniendo en cuenta tentativas de robos, robos y robos agravados, hurtos y tentativas de hurto, hubo 600.801 delitos de este estilo. Estos son solo los hechos denunciados, sin embargo, en el día a día hay cientos de personas víctimas de tentativas de hurto que ni siquiera se dan cuenta.

Jeremías, usuario de Twitter, subió una captura de pantalla a la red y compartió una conversación con sus amigos. "Agus RR" envió un mensaje al grupo diciendo que creía que trataron de robarle a lo que Exequiel -otro integrante- le pregunta "¿cómo que TE parece?".

"Es que fue re raro jajajaja iba caminando con los auriculares y venía un chabón de frente con una bolsita, creí que me iba a vender algo, así que me mentalice para que si me frenaba le decía 'no gracias'. Entonces se me para en frente y me dice 'amigo dame todo', y lo esquive y le dije 'no gracias' jajajaja", escribió Agus RR. Y agregó: "Cuando me di cuenta el chabón siguió caminando y yo quede pensando todo jajajaja así que si quieren robarles digan 'no gracias' y listo".

uno q empezó tranki el día pic.twitter.com/jyQ5CXnW9q — Jere (@Jeretambu1) August 2, 2022

El tuit superó los 200 mil "me gusta" y tuvo más de mil respuestas. Cientos y cientos de internautas respondieron a la publicación y contaron su propia experiencia, que al parecer, Agus RR no fue el único que respondió automáticamente.

"Jaja una vez me pasó. Un chabón en bici, yo a pata con la billetera en la mano. Se para, me dice "dame todo", le dije que no y salí corriendo. Hice 2 metros, miré para atrás y el flaco ni me siguió, como que no tenía ganas de esforzarse. Siguió pedaleando", relató Carolina, usuaria de la red.

Sabrina, internauta de Twitter, recordó un momento de adrenalina que protagonizó. "A mi vinieron a querer robarme en moto, no pudieron sacarme la mochila en la primera pasada y cuando el de atrás se bajo lo corrí amenazándolo con la llave. Lo corrí y se subió a la moto y corrí la moto re loca. No se que me paso jaja", relató.

"Me pasó similar: me sorprendió y lo increpé re patotera: “Qué querés vos!? Qué querés vos???? Con gesto y todo… Y se fue corriendo...después de un rato se me aflojaron las piernas", contó Verónica.

Alex tuvo una confusión aún mayor ante la situación. "Me pasó algo similar, venían dos flacos caminando con bici, me cruzaron en mi camino las bicis para obligarme a parar y robarme, como estaba medio enojado y escuchando música no sé como esquivé en 0,5 segs la rueda de la bici y seguí caminando diciéndoles "cuidado" porque creí que se les había caído la bici y si yo llegaba a ser una vieja la hubieran lastimado, caí que me intentaron afanar 2 años después", contó el joven.