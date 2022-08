Ante las quejas, confirman cambios en la ciclovía de Martínez de Rozas

La construcción de una ciclovía la calle Martínez de Rozas de la Ciudad de Mendoza, uno de los caminos más utilizados para quienes transitan en dirección Norte-Sur, generó una serie de quejas por parte de los vecinos. Por un lado, aquellas personas que viven sobre el trayecto manifestaron su descontento ante la imposibilidad de estacionar su vehículo. Pero la queja más presente fue el entorpecimiento del tránsito en la zona. Por ello, la municipalidad dio explicaciones y anunció que habrá modificaciones y que analizan pedidos puntuales, aunque no se habla de dar marcha atrás con el proyecto.

La construcción del carril exclusivo para ciclistas fue tema de discusión abordado en Uno Nunca Sabe, programa emitido en MDZ Radio, y generó una avalancha de opiniones respecto a los trabajos realizados y a las recurrentes discusiones existentes entre usuarios de bicicletas y automovilistas.

"Estoy muy de acuerdo con la ciclovía porque es ecológico para la Ciudad. Yo soy ciclista, pero me parece que la de la calle Martínez de Rozas no tiene sentido porque ahí nomás tenemos la de Belgrano y también la de Boulogne Sur mer. Quita mucho para estacionar", manifestó una oyente.

"Es un problema no solamente para quienes viven sobre Martínez de Rozas, sino para los que transitan. Es de las pocas conexiones entre Las Heras y Godoy Cruz", expresaron desde la audiencia. En tanto, agregaron que "es un negociado la ciclovía. Si la usás te roban o te matan para sacarte la bicicleta o el teléfono. Está muy mal hecha. No es estar en contra de todas las ciclovías, sino que en una calle así no se puede circular. Es un laberinto".

Sin embargo, algunas personas se pronunciaron a favor de la obra al sostener: "Los que andamos en bici también tenemos derecho a circular cómodos y no tener que estar esquivando autos o sentirnos en peligro".

Posteriormente, fuentes de la comuna capitalina aseguraron a este diario que "está paralizada la obra". Y aportaron: "Hemos pedido que cambien los cordones para que sean más bajos, menos anchos y casi redondeados. Estamos a la espera del ok del Gobierno nacional. También solicitamos que revisen el ancho. Estamos analizando pedidos puntuales que se han formulado mediante notas".

La construcción de la ciclovía dividió las aguas entre quienes aprueban el proyecto y aquellas personas que no están conformes. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Semanas atrás, Juan Manuel Filice, subsecretario de Desarrollo Urbano, detalló a MDZ que desde el municipio se ha solicitado a la Secretaría de Ambiente de Mendoza algunas modificaciones del plan original. El pedido señala que el tamaño del cordón sea 5 centímetros más bajo y 15 centímetros más angosto. Por lo tanto, la dimensión solicitada sería de 12 centímetros de alto y 21 centímetros de ancho.

Filice también explicó en ese entonces que no tienen conocimiento de los costos adicionales que implicará estos cambios debido a que el contrato de la obra no es manejado desde la comuna.