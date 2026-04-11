GovTech y la modernización del comercio exterior en América Latina

En América Latina, una región con enorme potencial productivo, diversidad de mercados y desafíos estructurales compartidos, esta transformación adquiere una relevancia estratégica. Desde Argentina hasta México, pasando por Brasil, Chile, Colombia, Perú y Bolivia, los países enfrentan una misma ecuación: cómo modernizar el comercio exterior , ganar competitividad y atraer inversiones en un contexto global cada vez más exigente.

En este escenario emerge con fuerza el concepto de GovTech: la aplicación estratégica de tecnología a la gestión pública para modernizar procesos, fortalecer la coordinación entre sectores y construir sistemas más transparentes, ágiles y confiables. No se trata solo de digitalizar trámites. Se trata de rediseñar la arquitectura institucional que sostiene el comercio exterior .

Durante décadas, el comex latinoamericano estuvo atravesado por circuitos largos, datos dispersos y múltiples organismos operando en silos. Hoy, la tendencia global apunta a integrar esas capas en plataformas comunes que permiten una gestión más fluida entre aduanas, organismos de control, ministerios, operadores logísticos y empresas. Esta coordinación digital reduce tiempos, minimiza errores y baja costos operativos, algo especialmente relevante para las pymes de la región que buscan insertarse en mercados internacionales sin contar con estructuras complejas. La tecnología , bien aplicada, actúa como un sistema operativo del comercio exterior : conecta actores, ordena flujos de información y habilita una experiencia más simple para quienes producen, exportan e importan.

En los mercados globales actuales, la transparencia dejó de ser solo un valor institucional para convertirse en un diferencial económico. La trazabilidad, el acceso seguro a la información y la estandarización de procesos permiten generar confianza entre el sector público y privado, atraer inversiones y cumplir con exigencias regulatorias cada vez más sofisticadas. Para América Latina, avanzar hacia esquemas más claros y predecibles no solo mejora la eficiencia interna: también fortalece la reputación regional y la integración en cadenas de valor globales. El GovTech habilita justamente ese salto: pasar de sistemas opacos a modelos donde la información fluye, los procesos se auditan en tiempo real y las reglas son visibles para todos.

Otra tendencia central es el uso estratégico de datos. Inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada permiten anticipar cuellos de botella, detectar riesgos y diseñar políticas públicas más alineadas con la realidad productiva. La gestión moderna del comercio exterior ya no se apoya solo en estadísticas históricas, sino en información viva que orienta decisiones cotidianas. Esto impacta tanto en la planificación estatal como en la operatoria de las empresas. En economías tan dinámicas como las latinoamericanas, esta capacidad de lectura temprana del sistema puede marcar la diferencia entre reaccionar tarde o liderar procesos.

modernizacion6 La tecnología, bien aplicada, actúa como un sistema operativo del comercio exterior. Archivo.

Un liderazgo público que articula ecosistemas bajo un nuevo paradigma

El verdadero cambio no ocurre únicamente por la tecnología, sino por el liderazgo que la impulsa. El rol del GovTech propone un nuevo rol del Estado: menos centrado en el control aislado y más enfocado en articular ecosistemas, coordinar capacidades y facilitar el desarrollo económico. Un enfoque así promueve una relación más madura entre gobiernos y sector privado, donde la innovación se construye de manera colaborativa y el comercio exterior se entiende como una política transversal, no como un compartimento estanco. La transformación del comercio internacional ya está en marcha. La pregunta no es si va a ocurrir, sino con qué velocidad y con qué nivel de protagonismo participará cada país de la región.

Para América Latina, y particularmente para Argentina, el momento histórico representa una oportunidad concreta de modernizar la gestión, simplificar procesos, fortalecer la confianza y potenciar la inserción global. No como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para construir un comercio exterior más eficiente, más transparente y más inclusivo. Porque hoy la competitividad no se mide solo en volúmenes exportados, sino en capacidad de articulación, calidad institucional y madurez digital. Y en ese camino, la tecnología con propósito público se vuelve una aliada estratégica del desarrollo regional.

* Santiago La Rosa Pedernera, CEO de Sidom