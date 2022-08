Innovador estudio permite detectar problemas en el aprendizaje

Investigadores argentinos desarrollaron un software que permite detectar los problemas de aprendizaje a través de la evaluación de los movimientos oculares y la progresión en la lectura en niños de primaria. En esta primera instancia se evaluarán estudiantes de primero a quinto grado de escuelas de la provincia de Mendoza. Los resultados de la investigación que se está llevando a cabo en 5 escuelas mendocinas permitirán obtener un diagnóstico preciso de las dificultades en torno al proceso de aprendizaje lector, trastornos atencionales y problemas de dislexia.

La Universidad Nacional de Cuyo junto a la Universidad del Sur y el Centro Integral de Neurociencias Aplicadas están llevando a cabo una investigación que tiene como objetivo avanzar en estudios sobre los procesos de aprendizaje de la lectura que realizan los niños desde primero a quinto grado que pertenecen a escuelas de gestión pública y privada de la provincia de Mendoza. En esta etapa se evaluarán alrededor de 600 estudiantes a través de una serie de chequeos que tienen que ver con las habilidades visuales y la motilidad ocular.

"El estudio no es invasivo ya que se realiza a través de juegos en una computadora, solamente tienen que mirar la pantalla y resolver una serie de imágenes que incorporan letras, palabras, dibujos y patrones. Los niños sienten mucha curiosidad y hacen preguntas sobre los puntajes obtenidos en los distintos procedimientos que vamos realizando", contó la profesora de Educación Primaria e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, Fabiana Delicio.

La lectura es un proceso que requiere de un contexto óptimo para que se produzca la comprensión de información que se transmite a través del lenguaje. En ese sentido, existen diferentes causas por las cuales un niño presenta alteraciones en dicho proceso que pueden estar relacionadas con los métodos de enseñanza o factores ambientales poco favorecedores como por ejemplo, aulas numerosas, mucho ruido, deficiencia en la alimentación, entre otras.

Las pruebas se realizan mediante la utilización de un software

"Cuando una persona lee o escribe ambos ojos enfocan al mismo lugar y se mueven juntos. Hay situaciones en las que los chicos tienen dificultades para hacer esa convergencia en un punto o dinámica sobre las palabras", explicó Gustavo Gasaneo, investigador y fundador del Centro Integral de Neurociencias Aplicadas.

"Cuando un niño tiene dificultades para hacer esta convergencia, el cerebro al rato no quiere más, se cansa muy rápido y deja de intentar leer. En el caso de los niños extrovertidos comienzan a moverse y a molestar a sus compañeros ya que se distraen de la tarea. Esto se enmascara con los trastornos atencionales y, en el caso de los más retraídos, se quedan quietos pero no leen y son diagnosticados con problemas de lectura. Son dos cosas que se mezclan con otro tipo de patologías que se pueden identificar en la escuela pero que no lo son", agregó.

Los niños son evaluados a través de la utilización de imágenes y juegos en un proceso que no es invasivo

Los problemas relacionados al aprendizaje de la lectura y trastornos atencionales, en ocasiones, son diagnosticados sin tener estudios previos que den cuenta de las posibles causas de dichas dificultades. "Esta situación se agravó aún más luego de dos años de pandemia ya que muchas familias no realizaron los controles oftalmológicos específicos y aumentó considerablemente el tiempo de exposición de los niños frente a las pantallas", manifestó la terapeuta en Deficiencias Visuales, Alejandra Verjelín.

Se calcula que en Argentina el 10% de la población sufre dislexia o alguna dificultad de lectura que en muchos casos, deriva en situaciones de fracaso escolar o en el abandono de los estudios durante la educación secundaria. "En el país no hay estudios similares como el que estamos llevando a cabo, creemos que los resultados obtenidos servirán como insumo para generar estrategias de abordaje de estas problemáticas dentro de las instituciones educativas", destacó la coordinadora del Área de Evaluación del Centro Integral de Neurociencias Aplicadas, Karina Rodriguez.

La investigación consta de una evaluación de movilidad ocular

El estudio se realiza en el nivel primario pero viene a dar respuesta a una gran cantidad de reclamos en torno a las dificultades que hay en relación a la lectura en el último año de primaria y primer año de secundaria donde deberían haber culminado el proceso de alfabetización. "Estamos trabajando con niños de 5 escuelas de la provincia de Mendoza conforme al consentimiento que brindaron el 80% de los padres. Para las familias este proceso es algo positivo que permitirá realizar derivaciones en los docentes que muchas veces son quienes detectan en primera instancia que existe un problema de aprendizaje", explicó la terapeuta del Lenguaje, Claudina Rodriguez.

Detalles del estudio

El estudio apunta a entender cómo se desarrolla el proceso lector en los más chicos, las diferencias existentes entre los que van más rápido o lento teniendo en cuenta los procesos evolutivos de la lectura sumados los factores socioeconómicos y culturales en cada caso en particular.

Parte del equipo de investigadores que está llevando a cabo el estudio en Mendoza

Los datos se obtendrán a través de un aparato que se coloca en una notebook y registra los movimientos oculares en instancias de lectura que ofrecen información sobre cómo el sistema cognitivo procesa la información durante las etapas del aprendizaje lector.

Se realizarán dos evaluaciones, la primera tiene como objetivo detectar los problemas de movilidad ocular y la segunda observar los problemas relacionados a la lectura a través de la utilización de textos con distintos niveles de dificultad. A partir de la observación se registran los movimientos oculares, la velocidad lectora y la forma en que se avanza. "Todos esos aspectos van a transparentar el proceso de construcción en cada chico y por otro lado, nos va a dar información acerca de la distribución de las dificultades en los chicos a lo largo de la edad", dijo Gasaneo.