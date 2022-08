Desireé Rodríguez: “Tengo muchas ganas de celebrar cada día la vida”

Desireé Rodríguez, la mujer que estuvo complicada tras el accidente en el Cine Teatro Plaza el 10 de julio pasado, ya se encuentra en su casa transitando la recuperación. “Estoy muy contenta porque cada día, desde que volví a mi casa, me he sentido mejor”, comenzó diciendo Desireé en diálogo con MDZ. A continuación, comentó que ha estado “todos los días con rehabilitación, hablando con los médicos, con los kinesiólogos y con la fonoaudióloga”.

Según la información que reciben de los médicos, con su familia estiman que la joven podría obtener el alta dentro de tres meses. “A pesar de la gravedad del caso, no me han quedado secuelas neurológicas ni motrices; lo único que tengo son pequeñas cosas que tratar con una fonoaudióloga y un problema en el oído para escuchar mejor”, apuntó.

Desireé estuvo en terapia intensiva del Hospital Central durante un mes, allí permaneció en coma los primeros 22 días y, despierta, los últimos siete. Durante ese lapso, la joven de 27 años asegura que “cuando dormía o cerraba los ojos, veía a Jesús conmigo”. De lo que describió como “una experiencia hermosa poder verlo”, Desireé afirmó que “Jesús me decía que todo iba a estar bien, me abrazaba, me sonreía y me decía que pronto iba a volver a mi casa”.

Desireé se encuentra contenta porque cada día "se siente mejor".

Con respecto a toda la gente que rezó por ella, se mostró muy agradecida: “Primero me generó asombro ver que tanta gente se interesó por mí salud y, después, una gran gratitud y una sensación muy grande de dar amor, porque sentía ganas de tener unos brazos muy grandes para abrazar a cada una de las personas que rezaron por mí y ayudaron a que se lograra este milagro”.

“Le agradezco muchísimo a todas las personas que, no solamente me hablaron por mis redes sociales, a los que han estado rezando, de todas las religiones, incluso gente que no cree, pero le han estado rezando a Jesús, a la Virgen, a los santos a sus creencias, simplemente para pedir por mi salud. Me genera muchas ganas de celebrar cada día la vida”, agregó.

“Yo pienso que siempre ante la adversidad hay que ser muy fuerte y tener fe. Lo que más rescato de todo esto, es el valor que tengo desde hoy por la vida y el amor que tenemos que tener los seres humanos en querernos unos a otros y demostrarnos siempre el amor que sentimos uno”, reflexionó al hablar de lo que vivió.

Desireé se definió como cantautora, y añadió que se encuentra “con ganas de expresar en mis letras todo lo que esta gente ha hecho sentir en mi corazón”. Asegura que no tiene apuro, “primero quiero terminar con mi tratamiento, pero ya tengo bastantes frases que he escrito para empezar a armar mis canciones”, aunque reconocer que espera poder ir pronto al estudio para grabar. “Lo que he vivido con este episodio es lo que realmente me inspira”, afirmó al respecto.

En cuanto al conductor que ocasionó la tragedia, Desireé reconoció que, a diferencia de sus padres “que sí han sufrido mucho”, no está enojada con él. Además, expresa que le gustaría comunicarse con él. “Me encantaría hablar con él, él no se ha comunicado conmigo, pero si yo tuviera su teléfono o él me hablara, ya fuera por teléfono o verlo, lo haría”, comentó.

Cerró la conversación con un mensaje para la gente “que está pasando un mal momento como lo que yo pasé en menos o mayor grado”. “Que se aferren a la fe, ya sea la religión que tenga. Todo se puede con voluntad y mucha fe y que nunca se sientan solos, porque siempre hay un Ser superior que los ama y está cerca de ellos en los momentos más difíciles de su vida. Yo tengo a Jesús que no me abandonó en ningún momento, por eso el mensaje es el que quisiera darle en este momento en todo aquel que estuviese sufriendo en este momento que se aferren a la fe y que no se desesperen, que se sientas seguros, que hay alguien que los ama inmensamente”, finalizó.