Tras su reunión con Zabaleta, los movimientos sociales esperan el OK de Sergio Massa

Juan Zabaleta se sentó con Emilio Pérsico, Gustavo Aguilera, Pablo Pais, Carmen González, una mujer de Emergencia Crítica que se encarga de distribuir alimentos secos a comedores, y otros funcionarios. Se reunieron casi dos horas sin interrupciones. El Gobierno no puede prometer nada, la sensación de conclusión no fue optimista y se avanzó en torno a la entrega de alimentos a partir de este sábado.

Eduardo Belliboni, Silvia Saravia, la coordinadora del Cambio Social, y otros referentes del MST, Libres del Sur y Frente de Lucha Piquetero fueron a la reunión pidiendo aumento en el salario mínimo vital y móvil y dejando en claro que si no se mejoran las condiciones, el plan de lucha de cara a fin de año va a ser diario.

Zabaleta prometió avanzar y reunirse con Sergio Massa para dinamizar el proceso y evitar pérdidas de tiempo. El Polo Obrero se fue más pesimista que el resto, pensando que es inevitable volver a los cortes. Otro tema que levantó temperatura fue las herramientas para los emprendimientos productivos del plan Potenciar Trabajo, algo que está faltando. De todas formas la falta de alimentos en los comedores y la falta de variedad en la comida más allá de la mala calidad fue lo que predominó.

Los 111.000 pesos que exigen los movimientos sociales van a contra mano de las soluciones que planteó días atrás el Consejo del Salario cuando luego de un plenario de los 32 integrantes, concluyeron entonces que a partir de noviembre recién el SMVM rozará los 58 mil pesos. Lo que sí se estableció es que se intentará evitar que el proceso inflacionario que asiste la sociedad no se vea alcanzado en el SMVM. Pero nunca llegará a la cifra que exigen los movimientos sociales que piden que empate a la canasta básica del Indec.

El Gobierno respondió a los pedidos aclarando que empiezan las auditorías a los movimientos sociales, algo que molesta a algunos. La articulación con las universidades da tranquilidad, pero hay un recelo en que la política meta la cola en las auditorías. “Hay muchos compromisos, hay muchos discursos optimistas, pero siempre pasa eso, vamos a ver qué pasa”, sostuvo Silvia Saravia a MDZ. Por su parte, Belliboni dijo que “la reunión no fue buena pero hubo avance en tema alimentos que es urgente, nos confirmaron que hace dos meses sin presupuesto por los cambios de ministro, ahora vamos a ver cómo sigue”.

Zabaleta hace lo que puede, no tiene la libertad de reasignar presupuesto dado que hoy absolutamente toda la gestión económica es de Sergio Massa y no es justamente Zabaleta un alfil del ex intendente de Tigre, quien sí confía y sostiene como opción a Daniel Arroyo, ex ministro y actual diputado.