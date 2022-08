El problema que padece el 80% de las mujeres y que muchos ignoran

El acoso callejero es un problema. Atraviesa geografías y clases sociales. El 80% de las mujeres reconoce haber padecido alguna situación de este tipo de violencia que va desde silbidos y miradas lascivas hasta invasión del espacio personal, acecho, persecución o exhibicionismo en el espacio público. Las principales situaciones que padecen las mujeres de acuerdo a la encuesta realizada por Ipsos son:

Miradas fijas o lascivas, gestos inapropiados e indeseados (57%)

Silbidos, groserías, gestos labiales, gritos (52%)

Comentarios de insinuación sexual/burlas acerca de tu cuerpo (49%)}

Presión para tener una cita, facilitar el número de teléfono u otra información personal (45%)}

Humillación pública, refiriéndose a vos como "muñeca", "nena", "bombón" (41%)

Toqueteos, abrazos, besos no correspondidos (40%)

Preguntas intrusivas repetitivas acerca de tu vida sexual (39%)

Acechar o perseguir por la calle (33%)

Exhibicionismo (29%)}

Solicitud de favores o servicios sexuales (27%)

Descripciones gráficas de pornografía/imágenes de contenido sexual explícito (24%)

El problema es grave. Nadie puede negar que hay que hacer algo. Sin embargo, sólo el 25% de las mujeres que padecieron algún tipo de acoso callejero reconoce haber recibido ayuda. Ante esta problemática, L'Oréal llama a levantarse y lo hace con acciones concretas. Este jueves a l atardecer encendió las alarmas e hizo foco en el problema con un mapping proyectado sobre la Facultad de Derecho. Pero su trabajo no se limita a una acción de marketing. Desde hace años la compañía promueve y financia talleres contra el acoso callejero.

El formato es un stand up. El objetivo es que las mujeres (y toda la sociedad) se pongan de pie contra el acoso callejero. La acción se lleva a cabo en conjunto con la ONG internacional Right To Be. Ya han pasado por los talleres de stand up contra el acoso callejero más de 850 mil personas en 33 países. El objetivo es capacitar a 1,5 millones de personas hasta 2023 para que puedan intervenir en situaciones de acoso callejero sin ponerse en riesgo ni afectar la integridad de la víctima.

El método que utiliza Right To Be es conocido como las 5D: distraer, delegar, documentar, dar asistencia y dirigirse al acosador. "Stand Up ya ha formado a más de 70 mil personas en Latinoamérica con la metodología de las 5D de Right To Be, y nuestra meta es llegar a 400 mil personas para 2025. Quiero invitar a todo el mundo a capacitarse y a correr la voz. Con Stand Up, las mujeres y diversidades pueden sentirse más seguras en el espacio público y fortalecer su autoestima”, explicó Ersi Pirishi, presidenta para L’Oréal América Latina y añadió que: "Me siento muy orgullosa de apoyar esta causa tan importante para enfrentar y actuar ante el acoso callejero en nuestra región".

Sólo en Argentina, donde la Fundación Pescar se sumó a las capacitaciones, se hicieron 37 mil capacitaciones con el objetivo de desnaturalizar la cultura del acoso y comprometer a la sociedad a actuar ante este tipo de violencia de género que es tan habitual y está tan extendida en el mundo entero.

A más de dos años de haber lanzado el programa, un estudio realizado por Ipsos indica que el 97% de las mujeres que realizaron el programa de Stand Up se sienten más preparadas para pasar de la observación a la acción ante una situación de acoso callejero y que actuaría en caso de que se presente la ocasión (sólo el 67% de la sociedad afirma estar dispuesto a actuar en caso de ser testigo de una situación de acoso).

Pero la capacitación tiene un efecto clave sobre las personas que la realizan que tienden a sentirse más seguras de sí mismas a partir de lo conversado y trabajado durante la formación.

El 19% de quienes participaron en el programa dice sentirse menor vulnerable

El 20% reconoce estar menos asustada

Un 46% de las personas que hicieron Stand Up asegura que está menos incómoda

El 25% manifestó tener menos ansiedad luego de realizar el programa

Según Delphine Viguier Hovasse, presidenta Global de Marca de L'Oréal Paris, "el acoso callejero va en contra de los valores de empoderamiento de la mujer. Sentimos orgullo al ver que en un breve espacio de tiempo nuestro programa de formación Stand Up ‘Contra el Acoso Callejero’ ha tenido un impacto muy positivo y concreto en la vida cotidiana de las mujeres”.

Entre las famosas internacionales que se sumaron a la propuesta de actuar contra el acoso callejero se encuentra Eva Longoria, quien aseguró que "todas las mujeres tienen derecho a sentirse autónomas y seguras en el espacio público; sin embargo, el 80% de las mujeres de todo el mundo han atravesado acoso callejero al menos una vez en su vida . Es hora de cambiar esto".

Refiriéndose específicamente al programa, Longoria expresó: "podemos unirnos en solidaridad para conocer herramientas necesarias que son útiles para detener este tipo de situaciones de violencia de género, y son útiles también para amplificar nuestro poder como agentes de cambio en nuestras comunidades".