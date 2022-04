"¡Mmm... que rica estás!": la polémica campaña contra el acoso callejero

La Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano municipal de Neuquén creó una nueva campaña para visibilizar los crecientes casos de acoso callejero que sufren las mujeres en las calles de la ciudad. Esta campaña se puede ver en espacios públicos y transporte. Las imágenes, poderosas, se viralizaron por lo fuerte de algunas frases elegidas por el organismo municipal para buscar la reflexión en los que las dicen.

"¡Qué culito, mi amor! Si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo" dice un cartel que se puede observar en varios lugares de la ciudad. Otros eligen frases como: "¿Tan bonita y tan solita? ", "¡Qué arisca que sos!" o "¡Mmm... que rica estás!".

Los carteles con las fuertes frases

Esta campaña se da en el marco de la Semana Internacional contra el acoso callejero, que fue del 11 al 17 de abril. Todos los carteles están acompañados de los hashtags #PiedraLibreMacho o #AcosoEsViolencia. Estos carteles se desplegaron dentro de las unidades de colectivos de las líneas 1, 6, 9 12, 15 y 101. Es importante destacar que uno de los lugares donde más sufren este tipo de violencia las mujeres es el transporte público.

La campaña dentro de un colectivo

La campaña no se impulsó solamente con carteles, ya que también se entregaron folletos y material sobre el tema en los espacios públicos de Parque Norte y Parque Oeste, donde también se invitaba a los ciudadanos a compartir sus propias experiencias.

Parte importante de la campaña es dar a entender que el acoso en este tipo de espacios es una modalidad de violencia de género. La innovadora iniciativa se realizó entre el organismo antes nombrado junto con la Dirección General de Masculinidades del Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, la Legislatura de la provincia de Neuquén y la agrupación Con voz propia, que es un organismo que busca concientizar en materias de género.

Los escritos en las paradas

El acoso callejero en la actualidad

A pesar de ser difícil de identificar, este tipo de acoso es sufrido por la mayoría de las mujeres. Según una encuesta de Ipsos, el 78% de las mujeres en el mundo sufrió acoso callejero, un número que en nuestro país tristemente asciende al 90%. Por estos números se puede decir que todavía es una realidad muy palpable y que sigue siendo moneda corriente tanto en el mundo como, principalmente, en nuestro país.

Una situación es acoso cuando se trata de conductas indeseadas de naturaleza sexual. Esta puede ser verbal, no verbal o física. Esto puede ir desde abrazos y manoseos no consentidos hasta exhibicionismo y masturbación ante otra persona pasando por roces "accidentales" y gestos obscenos, entre otras, aunque muchas de estas pueden ser conductas que pueden pasar inadvertidas, no dejan de ser acoso.