"Me acaba de manosear un tipo": radiografía del acoso callejero

"Me acaba de manosear un tipo en la calle. Todavía siento su mano en mi cuerpo. Lloro de bronca, lloro de impotencia, lloro porque no quiero volver a tener miedo. HARTA!", escribió esta mañana Paula Fernández en su cuenta de Twitter. Enseguida comenzó a tejerse un hilo de micro relatos similares: "No importa cuánto hayamos avanzado, cuánto más conscientes seamos de nuestros derechos. Cuando te pasa, te quedas en seco, sin palabras, desarmada. El miedo es total. La primera vez tenía 11 años y todavía lo siento. Te abrazo fuerte con manos amorosas que borren las otras", decía alguien contando su experiencia de acoso callejero.

"A mi me pasó una vez en los 90, con la calle llena de gente. El tipo pasó con la bicicleta y me metió bieeeen la mano en el c... La impotencia q se siente es tremenda. Lloré y temblé durante varias cuadras", comentaba alguien más. Y otra usuaria decía: "Horrible, hace poco me pasó y cuando le grité lo que pude al tipo, me dijo-estas equivocada estoy en la calle puedo hacer y decir lo que quiera. Harta de que estos enfermos nos hagan vivir con miedo, fuerzas!".

Más allá del mensaje de dolor y las respuestas empáticas, la situación refleja una realidad alarmante: el acoso callejero sigue siendo moneda corriente en Argentina y en el mundo.

Aunque difícil de identificar, el acoso callejero es una realidad que padece la gran mayoría de las mujeres. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 78% de las mujeres en el mundo sufrió acoso callejero. Y el número asciende al 90% en Argentina.

¿Cuándo una situación es acoso? Cuando se trata de conductas indeseadas de naturaleza sexual que pueden ser verbales, no verbales o físicas. En el sitio de Stand Up contra el acoso callejero, impulsado por L'Oréal y la Fundación Hollaback, enumeran situaciones de acoso que para muchos podrían pasar inadvertidas: desde abrazos y manoseos no consentidos hasta exhibicionismo y masturbación ante otra persona pasando por roces "accidentales" y gestos obscenos, entre otras.

Las miradas fijas o lascivas, gestos inapropiados e indeseados encabezan el ranking de acoso callejero: más del 57% de las mujeres encuestadas asegura haber padecido este tipo de situaciones.

A partir de datos alarmantes: como el hecho de que sólo 11 % de las personas reacciona ante una situación de acoso callejero, la organización busca generar conciencia sobre la importancia de actuar en esas situaciones ya que el 81 % de las mujeres que atravesaron situaciones de acoso aseguran que hubieran querido que alguien interviniera para ayudarlas.

Nadie dudaría en ayudar a alguien que se cae en la calle, sin embargo está demostrado que son pocas las situaciones en las que alguien interviene para frenar el acoso callejero. A partir del estudio realizado para entender qué ocurre en situaciones de acoso callejero, los investigadores de Stand Up contra el acoso callejero detectaron algunas razones por las que las personas no intervienen ante una situación en la calle:

Nadie está haciendo nada . Se llama "efecto testigo" y es cuando muchas personas ven la situación pero ninguna actúa. En caso de que una persona decida hacer algo, generará una ola expansiva.

. Se llama "efecto testigo" y es cuando muchas personas ven la situación pero ninguna actúa. En caso de que una persona decida hacer algo, generará una ola expansiva. Tengo miedo de empeorar las cosas. En estos casos, los especialistas sugieren tomar un camino alternativo, como solicitar ayuda.

En estos casos, los especialistas sugieren tomar un camino alternativo, como solicitar ayuda. Parece inofensivo. "El acoso verbal genera incomodidad, miedo y vulnerabilidad. Además esa situación puede escalar a mayores niveles de violencia", alertan desde el sitio.

5D, las herramientas para enfrentar el acoso callejero

Hollaback sintetizó conductas contra el acoso callejero. Conocidas como las 5D son herramientas que sirven para intervenir en situaciones de acoso callejero de forma segura.

DISTRAER. Hacete pasar por un amigo o amiga, preguntá la hora, provocá una distracción, sé original. DELEGAR. Buscá a alguien que esté en una posición de autoridad (ej.: alguien del equipo docente, personal del local donde estés o la persona que conduce el colectivo) y pedile que intervenga. DOCUMENTAR. Observá lo que ocurre, intentá escribir o grabar la situación de acoso para compartir después el material con la persona que fue acosada. Pero nunca lo uses ni lo publiques en Internet sin su autorización. DIRIGIRSE AL ACOSADOR. Acercate e interpelá al acosador, y después dirigí tu atención hacia la persona que fue acosada. Si el acosador responde, ignoralo; no te pongas a su nivel. Evitá que la situación de violencia escale. Lo primero es tu seguridad y la de la persona acosada. DAR ASITENCIA. Acercate a la persona que fue acosada después de la situación que atravesó, y hacele saber que la conducta del acosador es incorrecta, que la comprendés y que no está sola.

Compartir estas herramientas es parte de la estrategia de Stand Up, cuyo objetivo es capacitar a un millón de personas para actuar contra el acoso callejero.

A su vez, desde la organización brindan un mensaje las mujeres que son víctimas de una situación de acoso. Lo primero que advierten es que quien padece el acoso nunca es culpable del mismo. Luego hay tres cuestiones prácticas que pueden ayudar:

Pedir ayuda a alguien que esté cerca o que tenga una posición de autoridad

a alguien que esté cerca o que tenga una posición de autoridad Decir algo al acosador. Utilizando el modo directo de intervención como último recurso para evitar que la violencia escale.

Utilizando el modo directo de intervención como último recurso para evitar que la violencia escale. Grabalo. Si la persona acosada se siente a salvo, puede sacar una foto o grabar un video de la situación.

La clave es visibilizar el acoso callejero y construir una cultura en la que el acoso en el espacio público sea visto como un comportamiento inaceptable. Es la única forma de cambiar esta realidad que sufren millones de mujeres en todo el mundo.