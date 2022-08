Ben Harper, un artista para sacarte las etiquetas

Desde chicos que vivimos con etiquetas que, a medida que crecemos, está bueno darse cuenta a tiempo y arrancarlas de a poco. Los famosos mandatos, los que te decían lo que eras o lo que tenías que ser. Etiquetas marcadas desde el colegio, la sociedad, la publicidad, tu familia y hasta tus amigos de la infancia.

Por eso hoy quiero recomendarte a un artista que tiene mucho para ofrecerte. Lo que no tiene, por lo que parece, son etiquetas. Es alguien a quien no le interesa ser famoso, ni casarse con un estilo de música, nunca se enganchó con tendencias musicales o modas. Sólo tiene claro que ama la música, el mar, el skate, su familia y que trata de aportar con sus canciones a un mundo más tranquilo en todo sentido. Desde los conflictos en el mundo hasta su propia paz interior. Se trata de Ben Harper y es el artista que hoy te quiero recomendar.

Del fogón al escenario.

Antes de arrancar tengo una anécdota divertida que a esta altura ya no sé si me la contó un amigo, una amiga de una prima o si la leí por ahí. No quiero googlearla y que aparezca porque si la leo se apaga la magia y deja de pertenecerme. Contaba alguien, y no me acuerdo quien, que un conocido suyo estaba estudiando en Nueva Zelanda y había pegado onda con un grupo de gente joven y de diferentes países. Y obviamente en sus ratos libres se juntaban a charlar, beber, escuchar música y cuando pintaba fogón o algo bien íntimo, había uno en especial, callado y medio melancólico, que cada vez que agarraba la guitarra dejaba a todos mudos con covers y canciones que esta persona no conocía. Pasó un mes y este guitarrero misterioso desapareció. Cuando "el conocido de mi conocido" preguntó por su ausencia, uno le contó tentado que se había ido de gira por Estados Unidos, y éste asombrado le preguntó si era famoso, ante la risa del resto. Y esa misma tarde fue a un Tower Records y descubrió que su amigacho estaba en las bateas con tres discos ya editados. Y era Ben Harper. Obviamente se hizo mega fan y le debe contar esta historia a cada uno que se cruce.

Ben y Jack, músicos, amigos y amor por el la música y el mar.

Seguramente yo lo conocí por Jack Johnson, otro gran artista que es todo lo que siempre soñamos ser en algún momento de nuestras vidas: siempre de buen humor, vive en Hawaii, hace surf y hasta vi entrevistas que daba desde arriba de un árbol. Es lo que soñamos todos alguna vez, lo de poner un bar en la playa, con la diferencia de que Jack solo aprendió a tocar la guitarra y la pegó con canciones simples que a todos les hacen bien. Y no tiene que lidiar con un bar. Prometo un especial de Jack.

Ben y el Steel guitar: una de las tantas maneras representar su

música.

En fin, que mi primer contacto con él debe haber sido la versión que hicieron juntos de Bob Marley de "High Tide or Low Tide" en un festival a beneficio que organiza todos los años Johnson en Kokua con sus amigos músicos como Eddie Vedder, Julian Marley y Ben entre otros. Hay un disquito en vivo donde toca con todos ellos, y ahí me enganché con Ben Harper. Si no ubicás el tema ni la versión, acá va un lindo video bien íntimo, donde vas a ver la manera especial de tocar la guitarra de Harper, llamada lap Steel, y su voz magnética y angelical.

Otro momento clave debe haber sido un tema que me pegó, literalmente hablando, ya que lo escuché hace mucho tiempo cuando

estaba muy fanatizado con Bob Marley y todo lo que lo rodeaba. Un día un amigo me hizo escuchar una canción que era una declaración de principios acerca de fumar marihuana, en una época donde no era tan abierto el tema. Me animo a escribir que es una canción que al mismo Bob le hubiese gustado escribir. Se llama "Burn One Down" y parte de su letra dice "Vamos a quemar uno de extremo a extremo y pásaselo a mi amigo. Lo quemaremos lentamente…. Si no te gusta mi fuego entonces no vuelvas, porque voy a quemar uno. Mi elección es lo que elijo hacer y si no estoy causando ningún daño no debería molestarte" Me imagino millones de jóvenes escuchando este tema que aunque ni hayas probado un porro en tu vida, tiene la esencia y el magnetismo que te generan himnos de Bob como "Stir it up" o "Redemption Song".

De a poco fui comprando sus discos y en cada uno hay dos o tres temas que me llegaron. Su música es sincera y con sentimientos, dicho por él: "Para mí, hacer canciones obedece a una necesidad de sincerarme. Sentimiento. Que te hagan pensar, bailar, llorar, que te hagan ser fuerte. Emoción". Tiene canciones ideales para levantarse de la cama de buen humor (Diamonds on the inside), canciones emotivas que canta con su madre en un disco muy lindo y folk (A house is a home es una joya), canciones que me hacen enamorarme cada día más de mi actual novia (She´s only happy in the sun) y canciones bien espirituales que me hacen creer en algo, aunque no tenga muy claro explicarlo (Amen Omen). También tiene un disco de hace pocos años hecho de manera instrumental que es una belleza para tenerlo de fondo, para irse a dormir, para despertarse, para leer, hacer yoga, meditar, o estar con la mente en blanco. Se llama Winter is For lovers donde cada tema es una ciudad ý un viaje a hacia ella.

Ben en vivo, pura emoción, pasión y una mirada melancólica.

Después tiene una banda llamada The Innocents Criminals que te confunde, ya que si buscás en Spotify su obra está separada en su nombre solista y en Ben Harper and The Innocent´s. De esta banda te recomiendo un disco que es perfecto desde que arranca a su final. O es perfecto para mí ya que es el que más he escuchado de corrido. Se llama "Lifeline" y es del 2007, mi época más cercana a este gran músico. El tema que lleva el nombre del disco son esos temas que se deben escuchar en el cielo y quiero ponerte un video para que entiendas cual es para mi el alma de Ben y su estilo de tema que más me gusta. Una súplica de pedido de ayuda para alguien a quien amás mucho.

También me copé con un disco doble y en vivo de la misma época, donde toca toda su primera época y se destaca con algunos covers como "Sexual Healing" de Marvin Gaye y una versión acústica de ese tema de The Verve llamado "The Drugs don´t work". Además de "hitazos" clásicos suyos como "Steal my kisses" o "Excuse me Mr". Todo lo voy a ordenar en una playlist al final. Otros covers hermosos son el "Beautiful boy" de Lennon y "Under pressure" de Queen.

Tiene algo especial este californiano Ben Harper: una sensibilidad frente al mundo, heredada quizás de sus orígenes tan diversos con abuela cherokee del lado del padre, y una bisabuela materna rusa y judía de Lituania, a quien le dedicó un disco que lo dice todo y se llama "Welcome to the cruel world". Y de su familia pienso que ya nace sin etiquetado. Tiene una herencia musical de sus padres, papá percusionista y fana del reggae, y mamá cantante y guitarrista. Ellos tenían una tienda de instrumentos donde pasaron varios músicos famosos mientras el pequeño Ben observaba y descubría todas las semanas a un músico y un nuevo sonido. Por eso su música sin etiqueta, tiene un mix de sonidos de todo lo ecléctico que pasa por el soul, funk, folk, gospel,

reggae, blues, jazz, bossa nova, country y hasta flamenco. O sea que podés conectar con alguna parte de a lo que a vos te guste. Por lo que averigüé comenzó de muy chico escuchando blues clásico hasta que a los nueve años lo llevaron a un recital de Marley y se enganchó con el reggae. A la vez se fanatizo con el rock de Hendrix y el folk de Dylan. Ese combo de influencias más lo propio es Ben Harper. Ben y su padre, tapa de su reciente disco.

Y finalmente, lo de la sensibilidad y su misticismo se puede notar en sus letras que hablan de Dios, de la familia, del amor y desamor y de la paz, tanto en la búsqueda de la suya como la que históricamente le falta muchas veces a este cruel mundo en que vivimos. Vale aclarar que su amor a Dios es universal ya que no se casa con ninguna religión y hasta cuestiona a los católicos tirando frases como "O sos cristiano o sos racista, no se puede ser ambas".

Me falta aún estudiar otros discos suyos, algunos son más inaccesibles o no le dediqué el tiempo suficiente. Por ejemplo, si te

gusta el blues acústico, buscate uno que se llama Get Up! que hizo con un veterano armoniquista llamado Charlie Musselwhite. Por eso si aún no entraste en Ben Harper, lo primero es sacarte las etiquetas, que es lo que más rescato de su música. Y te invito a escuchar esta playlist de todo lo que te conté que es una buena entrada al menos para escuchar lo que me gusta a mí

* Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".