Ley de Etiquetado Frontal: qué debemos saber sobre los productos con el sello negro

Este sábado debuta en todo el país la Ley de Etiquetado Frontal, la cual ha generado incertidumbre entre los consumidores quienes, a partir de ahora, deberán conocer detalles sobre su implementación. En las góndolas comenzarán a aparecer los productos bajo la reglamentación sancionada en octubre de 2021.

A partir de hoy millones de argentinos verán como varios alimentos tendrán una etiqueta octagonal negra que informa sobre los excesos del producto. "Con la Ley de Etiquetado Frontal se van a colocar sellos de advertencia negros en forma de octágono para darle un mensaje a la población. El mismo está indicando que ese producto tiene un alto contenido en ciertos nutrientes que no son beneficiosos para la salud o que su consumo en exceso puede no ser beneficioso, produciendo distintos tipos de enfermedades, como por ejemplo la obesidad", explicó, consultada por MDZ, la nutricionista María Cecilia Llaver.

Esta nueva manera de enfrentarnos a lo que consumimos diariamente puede generar algunas dudas a la hora de tomar la decisión de comprar o no dicho producto. Sobre esto, la especialista señaló: "La gente no se tiene que asustar y se tiene que acostumbrar. Quienes tengan dudas ante estos sellos de advertencia, tienen que consultar, preguntar, asesorarse y no quedarse con la duda. Los sellos no poseen un mensaje alarmante, sino que buscan advertir a los consumidores sobre los excesos de los alimentos".

"Estos octógonos van a indicar que un producto tiene un exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio", aclaró la nutricionista y agregó que la etiqueta "nos indica en que consiste el contenido de ese alimento, que quizás nosotros podemos ver que es muy rico o sabroso, pero justamente al tener un exceso de grasas, sal, sodio, azúcares hace que este alimento sea más apetecible".

Si bien la Ley de Etiquetado Frontal es una norma que busca ayudar en la nutrición de los argentinos, Llaver cree que mucha gente va a seguir comprando como lo venían haciendo. La entrevistada reconoció que la gente va a mejorar su alimentación "cuando se encuentre educada, orientada y guiada".

"Esta ley tiene que estar acompañada, y la ley lo dice, por educación nutricional. Tiene que haber mucha comunicación e información para que la gente sepa y vea que significan estas marcan negras", comentó.

Cómo nos alimentamos

La profesional también manifestó que los "argentinos nos alimentamos muy mal. Sabemos desde hace años que las guías alimentarias recomiendan 5 porciones al día de frutas y verduras. Pero las últimas encuestas de nutrición revelan que esto no se cumple", comentó, y agregó: "Hay gente que no consume frutas y menos aún las verduras".

Llaver remarcó que los argentinos poseen un elevado consumo de harinas, mientras que las verduras y frutas son cada vez menos consumidas.

"Esta ley va a ayudar a tener una mejor alimentación y llega para colaborar en que haya una mejor calidad de vida en la población", finalizó.