Por la falta de insumos una empresa vende sus alfajores sin envoltorio

La inflación y la crisis económica afecta todas las áreas de la economía y ahora marca el paso en el mundo gastronómico. Las trabas a las importaciones y la fluctuación del dólar blue afectó primero al mercado del salmón, luego al del café y ahora la empresa de alfajores Teuco tuvo que salir a explicar por qué no pueden imprimir sus típicos envoltorios.

Este lunes el periodista Kimón Demitrópulos tuiteó la foto de la caja de alfajores y escribió: "Ayer me regalaron una caja de los alfajores más ricos del mundo. Atendeme el papelito que viene adentro". El tuit se volvió viral en redes ya que la marca salteña pegó un cartelito en la caja donde explicaba que debido a las cuotas de las importaciones su proveedor no pudo imprimir los envoltorios.

Foto: @Kimonsalta Twitter

"Por el gran problema que tiene nuestro país por la cuota de importación de insumos que no se fabrican aquí y el ingreso es muy limitado de tintas, papel, etc., nuestro proveedor no pudo imprimir los envoltorios de nuestros alfajores de chocolate. Les pedimos mil disculpas!", escribieron en el papel.

Daniel Morales, dueño de Teuco, explicó a Infobae que después de dos años de pandemia, el negocio se vio complicado y tienen que trabajar más que nunca. “Nos quedamos sin stock, nosotros siempre usamos un papel de aluminio como el que usan los marplatenses, no queremos acudir a envoltorios plásticos, y nuestro proveedor de siempre nos dijo que no nos podía reponer, que no tenía las tintas y los pegamentos necesarios”, explicó con respecto al cartelito.

La empresa salteña que está cerca de cumplir los 50 años en el mercado, se vio forzada a recurrir a otro proveedor y comprar envoltorios "en blanco" del mismo material. "En este país siempre pasa una cosa distinta”, concluyó el empresario.