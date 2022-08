Compra-venta de oro como estrategia para hacer frente a la crisis

La inflación impacta de manera directa en los precios de los artículos de primera necesidad, servicios, combustibles, alquileres y todo lo relacionado a las condiciones de vida de una población, que cada día está más empobrecida. Las estrategias por parte de los argentinos y argentinas son diversas, desde familias que se organizan para realizar compras mayoristas en los supermercados hasta la venta o empeño de las "joyas de la abuela" o elementos de oro que, en otros tiempos, pasaban de generación en generación y hoy sirven como fuente de ingreso para hacer frente a gastos cada vez mayores.

Durante la pandemia se vivió un fenómeno inusual que hoy se repite y da cuenta de una situación que para muchas familias es insostenible. Miles de personas que se vieron afectadas por la falta de ingresos o la pérdida de sus trabajos acudieron a las casas de compra-venta de oro para empeñar cadenas, relojes, alianzas, aritos, pulseras y todos los elementos realizados con este metal que supo ser muy popular en otros tiempos y cuyo valor de mercado suele variar pero hoy llega a los $9.000 el gramo.

"Vimos algo similar durante la pandemia, cientos de personas venían a empeñar sus alhajas", dijo el dueño de uno de los comercios.

"La venta de oro por parte de los argentinos está subiendo ya que la situación económica es muy mala y muchos buscan generar un ingreso para poder llegar a fin de mes. Vimos algo similar durante la pandemia, cientos de personas venían a empeñar sus alhajas", dijo el dueño de uno de los locales de compra-venta de oro ubicado en la Galería Tonsa.

Las "joyas de la abuela" que antes eran elementos intocables que se traspasaban de generación en generación, hoy son una oportunidad para miles de argentinos y argentinas que no llegan a fin de mes. "Las personas ya no usan cosas de oro, en algunas comunidades gitanas se mantiene esa tradición, pero en general el común de la población no lo utiliza por una cuestión de seguridad", explicó el comerciante.

Al ser consultado por los elementos de oro que más venden los argentinos, contó: "Las alianzas de casamiento indudablemente son las joyas que más venden, ya sea porque hubo una separación de la pareja o, en algunos casos vienen juntos a empeñar esos elementos porque necesitan el dinero. Los aros son otro de los elementos que suelen vender mucho".

La galería Tonsa es uno de los lugares elegidos por los mendocinos para la compra-venta de oro

Una alianza pequeña puede pesar aproximadamente 3 gramos, teniendo en cuenta el precio actual del gramo de oro implica un valor aproximado de $27.000. "La joya es un producto excéntrico que no consume toda la población a excepción de las parejas que se casan quienes aún acostumbran adquirir alianzas", destacó.

En relación al nivel socioeconómico de las personas que acuden a los negocios de compra-venta de oro, el comerciante dijo: "Viene gente de todo tipo, funcionarios, personas de clase media, alta y baja. Hemos notado que este último tiempo es cada vez mayor la gente de clase media que viene a vender sus joyas".

El aumento de las operaciones de compra-venta de oro se percibe en la mayoría de los negocios consultados, en algunos casos, los dueños explican que tienen aproximadamente 10 consultas diarias pero eso varía semana a semana.