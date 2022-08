Marcha y contra marcha: día de caos y denuncias en el centro porteño

Este miércoles, se desarrolla la marcha organizada por la CGT, la CTA, otros espacios sindicales y movimientos sociales en rechazo de "los formadores de precios y la especulación".

Los manifestantes se concentrarán cerca de las 12 en la zona del Obelisco, en las intersecciones de Lima con México y con Carlos Calvo. Y en varios puntos de avenida 9 de julio, particularmente en las esquinas de avenida San Juan, Avenida de Mayo, y avenida Belgrano, para luego movilizarse hacia el Congreso Nacional.

Se montó un operativo con agentes para ordenar la circulación y dirigir los desvíos en las zonas aledañas a los lugares de concentración y marchas, según informaron desde la Secretaria de Tránsito porteño.

Minuto a minuto de la marcha

17:00. Comenzó la desconcentración después de que Belliboni se preguntara en su discurso: “¿Para qué volvieron? ¿Para darle a los jubilados una pensión que se gastan en una cena?”.

16:30. En diálogo con MDZ, Gabriel Solano fue muy duro con los dirigentes gremiales.

16:00. Avenida de Mayo se llenó de vendedores ambulantes. Muchos compran cerveza, a $400 cada lata y otros paran en los puestos de los manteros que, por $2.000, venden remeras con estampas típicamente peronistas. "Vendo remeras de Cristina, con el escudo peronista atrás y con la leyenda 'los días más felices fueron, son y serán peronistas'", dice uno de los comerciantes a MDZ. "Además soy parte de una organización de trabajadores y trabajadoras del espacio público luchando por la regularización de nuestro trabajo, la venta ambulante, que hoy es criminalizado", se queja y sigue: "Somos muchos buscando una respuesta a un sistema neoliberal que no deja sin empleo y sin forma de subsistir". Las remeras se venden por $2.000 en la marcha de la CGT

15:00. Los líderes Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña se movilizan al Congreso en apoyo al Gobierno pero con reclamos sobre los cuáles el presidente Alberto Fernández podría tener cierta injerencia. Antes del inicio de la marcha oficial, la Izquierda insistió a la CGT que llamara a un paro nacional. Otros sectores de la izquierda y el sindicalismo ya marchan a Plaza de Mayo: son los que tienen discursos opositores al Gobierno.

Mientras la 9 de Julio sigue cargada de manifestantes, aun no se llena la Plaza de Mayo, sede central del acto de las organizaciones sociales opositoras al Gobierno.

"Se llamó a una movilización de la CGT y las centrales sindicales pero sin una visión crítica de la situación a la que el Gobierno nos está llevando, ni de la crisis que hay, con los tarifazos recién aplicados se va a realizar un acto particular del Plenario Sindical y Combativo de Trabajadores en Lucha en Plaza de Mayo", explicó a MDZ una militante de izquierda.

Un trabajador afectado por la marcha explicó que "hoy las marchas se convirtieron en un empleo. La gente tiene que ganarse el sueldo honestamente sin joder a los demás. Me da pena ver a esta gente acá: hay tipos que no vieron laburar a sus padres ni a sus abuelos. Hay una encuesta que dice que el 60% de los jóvenes quería ser empleado público. Es decir que no quieren arriesgarse a que los despidan sino tener un sueldo seguro, sin importar si van o no a trabajar".

13:00. Andrés Rodríguez, secretario general de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) -organización que movilizó micros desde diversas provincias con sus afiliados puedan participar en la manifestación- enfatizó que esta marcha es para "poner un freno a la suba indiscriminada de precios y en contra de la especulación". A diferencia de otros dirigentes declaró que "la marcha no es contra nadie en particular sino un llamado de atención sobre lo que sucede en el país, en el plano particular del mundo laboral nos preocupan los índices inflacionarios”. Manifestantes de UPCN salieron en la madrugada de diversas provincias. Al mediodía había micros estacionados a ambos lados de la calzada central de la avenida 9 de Julio

12:30. Pablo Moyano hizo su propio acto en avenida Belgrano y 9 de Julio y disparó contra el presidente en el discurso que dio a miembros de Camioneros movilizados. “Vamos a denunciar a esta manga de delincuentes que son los empresarios que remarcan los precios. Están AEA y Mercado Libre", sentenció y agregó: "Alberto, presidente, poné lo que tengas que poner para terminar con los especuladores. No podemos seguir con estos niveles de inflación. Alberto, saca ese bono y es suma fija, y mantené las paritarias libres. También con las asignaciones familiares”.

En la misma sintonía, Mario Manrique -uno de los sindicalistas que visitaron a Cristina la semana pasada- declaró que "el país está al borde de un precipicio”.

11:00. Facundo Moyano, habló en Futurock y repitió que "la movilización de hoy es en contra de los formadores de precios". Pero se distanció de su hermano al reconocer que "el Gobierno es responsable de lo que está pasando, no podemos mentirnos. Existen formadores de precios pero también existe un Estado con herramientas para controlarlos”.

10:30. A media mañana miembros de La Bancaria -que dispuso cese de actividades y atención desde las 11 de la mañana en las sucursales de CABA y GBA para que los afiliados puedan participar de la movilización convocada por la CGT- comenzaron a congregarse en torno al Obelisco, desde donde marcharan al Congreso pasado el mediodía. Sergio Palazzo -líder de la agrupación y diputado del Frente de Todos- señaló que la movilización es contra "los formadores de precios y a la especulación".

A la misma hora comenzaron a escucharse las bombas de estruendo de los manifestantes de Luz y Fuerza, que llegaron con tambores y se hicieron notar entre los primeros manifestantes.

8:30. A primeras horas de la mañana una discusión entre Camioneros y la Policía de la Ciudad dejó al descubierto el clima de tensión de la manifestación. Un centenar de miembros del gremio de Camioneros colgó en la Autopista 25 de Mayo una bandera y que fue retirada de la vía por la Policía luego de que personal de Tránsito de la Ciudad pidiera a los manifestantes que la quitaran. Más tarde los representantes de Camioneros volvieron a colgar la bandera que ellos mismos descolgaron al moverse el lugar.