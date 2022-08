Los ansiados anuncios para paliar los incendios en el Delta de Paraná y otras zonas de Argentina

Juan Cabandié se presentó esta semana ante el Juzgado Nacional de Victoria, Entre Ríos no solo para ampliar la denuncia hecha en julio para identificar a los dueños de los pastizales incendiados, sino también para presentar pruebas de que los incendios en el Delta de Paraná son intencionales. Ahora, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible anuncia inversiones para enfrentar el fuego.

Por medio de Twitter, Cabandié comunicó una serie de convenios que llevó a cabo durante esta semana para fortalecer a distintas brigadas del país. "Fortalecemos la brigada forestal en San Juan junto al gobernador Sergio Uñac, firmamos un convenio para equipar la brigada y así mejorar la capacidad de respuesta frente a incendios. Este convenio se suma a los que ya firmamos con Misiones y La Rioja", escribió el funcionario.

El viernes pasado, dos días después de la manifestación por los incendios frente al Monumento a la bandera en Rosario, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció que incorporaron 17 nuevos brigadistas a la Base del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en Misiones, que se suman a prestar servicio en la región y además, anunciaron la ampliación y puesta en valor del lugar, con una inversión de 30 millones de pesos.

Nuevos brigadistas. Foto: @juancabandie Twitter

Cabandié agregó que firmó con Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones, un convenio por más de 39 millones de pesas para financiar equipamiento para el combate del fuego en la provincia y entregaron certificados a 50 agentes, bomberos voluntarios y personal de defensa civil que realizaron capacitaciones del SNMF.

También comentó que realizaron más inversiones en el Parque Nacional Iguazú, donde renovó el comodato del campamento educativo Yaguareté y además, para mejorar las instalaciones del espacio recreativo por 60 millones de pesos. Igualmente presentaron los nuevos prototipos de movilidad sostenible y los radares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para mayor control del tránsito en las rutas que van a los Parques Nacionales; recordemos que en los últimos meses más de 5 yaguaretés y pumas murieron atropellados en Misiones.

En las inmediaciones a los parques nacionales más de 5.000 animales son atropellados al año.

Dentro de los anuncios, el ministro no comentó nada respecto a la Ley de Humedales. Recientemente, entre la presión social y los incendios que afectan ya a varias ciudades y por lo tanto, a millones de personas, el expediente 0075-D-2022 sobre Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales fue girado a comisiones. Después de 5 meses de espera, y años de que se pide esta ley, podría llegar a ser tratada.

Cabandié, quien aún no se pronunció con respecto a la ley, si lo hizo sobre los incendios en el Delta de Paraná. Remarcó esta semana que la Justicia es responsable de que los incendios sigan ocurriendo. "Nosotros apagamos, el problema es que si todo el tiempo vuelven a prender hay una ineficiencia de la Justicia que es la que no cambió, porque la sociedad cambió y demanda cuestione ambientales, el Estado cambió y está cambiando, pero la Justicia no", sentenció el ministro.