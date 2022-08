La reacción del CEO que fue criticado por llorar tras despedir a sus empleados

Quizás el día acaba siendo positivo para Braden Wallake ya que logró convertir su muro de LinkedIn en un espacio para que los trabajadores puedan mostrarse y los empleadores puedan buscar y seleccionar fuerza laboral. Pero antes de llegar a esa instancia, tuvo que escuchar -leer, en realidad- un sinfín de comentarios poco felices y críticas.

Tanto su decisión de despedir gente como la idea de compartir sus emociones en una red social fueron objeto de críticas (no siempre bienintencionadas) por parte de los usuarios de la red. Menos aun cuando el mensaje se viralizó en otras redes sociales reconocidas por ser mucho más agresivas, como Twitter.

"Esto será lo más vulnerable que jamás compartiré", comenzaba diciendo el mensaje original que posteó Braden Wallake en LinkdeIn este martes por la tarde. Confiesa que dudó entre publicar o no ese mensaje -que ilustró con una foto suya llorando lo que algunos llamaron "lágrimas de cocodrilo"- y explica que tuvieron que despedir a algunos de sus empleados.

Entonces sí, se mete de lleno en el problema que lo mortificaba mientras escribía el texto (y que luego se convirtió en una tormenta de cuestionamientos). "He visto muchos despidos en las últimas semanas en LinkedIn. La mayoría de ellos se deben a la economía, o cualquier otra razón".

Sin embargo, cree que lo que pasó en su empresa, especializada en brindar soluciones de marketing y venta a otras compañías, es diferente. "Mi cupla", sentencia y sigue: "Tomé una decisión en febrero y me quedé con esa decisión durante demasiado tiempo. Ahora, sé que mi equipo dirá que 'tomamos esa decisión juntos', pero fuí yo quien nos metió en esto".

Debido a esa decisión es que Hypersocial debió despedir gente. "Siempre hemos sido un negocio que prioriza a las personas. Y siempre lo seremos. Días como hoy, desearía ser dueño de un negocio que solo estuviera impulsado por el dinero y no le importara a quién lastimó en el camino", lamentó.

Habla de la frialdad de los CEO y de miles de historias que no llegan a hacerse públicas porque se trata de empresas pequeñas, donde la cantidad de despedidos no son tantos como para llamar la atención de los medios. "Sé que no es profesional decirles a mis empleados que los amo", dijo el CEO-que-llora en un posteo criticado, entre otras cosas, por narcisista. Y añadió: "Desde el fondo de mi corazón, espero que sepan cuánto hago. Todos y cada uno. Cada historia. Cada cosa que los hace sonreír y cada cosa que los hace llorar. Sus familias. Sus amigos. Sus aficiones. Siempre he contratado a personas en función de quiénes son como personas. Personas con grandes corazones y grandes almas".

La carta fue compartida unas 400 veces y tuvo cerca de cinco mil comentarios en menos de un día. Algunos, criticándolo por despedir personal y lanzando teorías sobre qué falló en la organización de la compañía, otros por la actitud que tomó como CEO de compartir una foto suya llorando y un posteo en primera persona cuando en realidad a quienes les toca la peor parte es a sus exempleados y algunos usando el mensaje y las respuestas como punto de partida para la reflexión.

Wallake contestó muchos de los mensajes que le llegaron y dejó otros sin contestar. Pero las reacciones causaron un efecto en él y encontró una forma de sacar utilidad a su posteo. Volvió a ponerse en el centro de la escena "Hola a todos. Sí, soy el CEO que llora. No, mi intención no era hablar de mí o victimizarme. Lamento que haya sido así", comienza diciendo en el segundo posteo.

Explica que no tiene derecho a divulgar los nombres de los empleados que fueron despedidos y que espera "tratar de mejorar esta situación y comenzar un hilo para las personas que buscan trabajo". Dicho esto, explicitó que su muro quedaba abierto para que las personas que buscan trabajo se ofrezcan publicando su currículum, contando el trabajo que buscan, compartiendo sus calificaciones. "Eso es para que usted comience un nuevo futuro, para que se destaque", explicita el CEO.

Y envía además un mensaje a potenciales empleadores: "Aquí hay una oportunidad para contratar a personas increíbles".