Qué hacer y qué evitar a la hora de buscar trabajo

Ante una economía argentina impredecible, la seguridad de un buen empleo pasa a ser sustancial para poder ir sorteando los avatares que puedan presentarse. Por eso es importante que, a la hora de iniciar una búsqueda laboral, no se cometan errores recurrentes para los reclutadores.

Tomás Suardi, licenciado en Relaciones de Trabajo de la UBA, habló con MDZ y dio algunos consejos para tener en cuenta a la hora de emprender una búsqueda de trabajo.

En primer lugar, a la hora de preparar un buen CV, explicó que "no pueden faltar los datos personales, la experiencia laboral, la formación académica, las aptitudes, las habilidades y debe ser claro y conciso”.

También, es preciso tener en cuenta cuáles son las cosas que nunca hay que poner en un currículum: “Imágenes poco profesionales, errores ortográficos, demasiado texto y, aunque parezca raro, poner todos los trabajos. Hay que poner los que suman información para el puesto que nos postulamos”.

Las entrevistas suelen ser un momento de tensión, por eso es importante adaptarse al entrevistador. (Foto: Schmitman)

Muchas veces suelen surgir preguntas sobre qué son las aptitudes y las habilidades. “Cuando hablamos de aptitudes, estamos hablando de conceptos como responsabilidad, liderazgo, organización, entre otras; mientras que si hablamos de habilidades, nos referimos a cuestiones más prácticas como conocimiento de Office o Adobe”, explicó Suardi.

Algo muy importante es que nunca se deben poner debilidades en el currículum. “Tenés que venderte, mostrar tu mejor versión. El reclutador mira solo unos segundos tu CV, tiene que llamarle la atención”, señaló Suardi.

Sobre los currículums, Suardi aporta un dato muy importante que puede ayudar a estar entre las solicitudes que más resaltan. “Algunas empresas usan SEO y se ayudan por un motor optimizado de búsqueda que les destaca un grupo de postulaciones a partir de palabras clave que se incluyen en el CV”, aseguró.

Si este primer proceso anduvo bien y llegamos a la entrevista, Suardi aconseja adaptarse al entrevistador, pero sin perder la formalidad, mas allá de que se genere un clima agradable en el encuentro.

“Ser coherente, no contradecirse y responder las preguntas. Muchas veces pasa que en una entrevista se hace una pregunta y el entrevistado no responde o responde lo que quiere”, agrega Suardi sobre el momento que define el ingreso o no a muchos empleos.

Por otro lado, dice que es una buena decisión conocer la empresa y tener pensado el “¿Por qué quiero trabajar ahí?”, previo a enfrentar la entrevista, porque suele ser una pregunta común para depurar la búsqueda laboral.