La supervivencia de un rubro en riesgo por la falta de insumos

Con la asunción de Silvina Batakis como ministra de Economía de la Nación se produjo una disparada del dólar y aumentos del riesgo país que dejó un sentimiento de aún más inseguridad e incertidumbre en el pueblo argentino.

Una de las primeras medidas que aplicó Silvina Batakis fue las trabas a las importaciones. Esto afecta a distintos productos como el gasoil, salmón, insumos médicos y electrodomésticos, entre otros. Pero de los productos que más preocupa es el café, ya que no hay producción nacional que pueda reemplazar a las importaciones de esta infusión.

Ante esta medida, MDZ salió a consultar distintas cafeterías de Buenos Aires para conocer su situación sobre aumentos en los precios del café y falta de insumos.

"Nosotros normalmente aumentamos en el año 5 veces. Se va distribuyendo la inflación anual en 5 oportunidades. Eso implica un aumento del 6,7 o 10% ajustando a lo que va a ser el año. Si a mitad de año se dispara la inflación y termina siendo una inflación anual más grande, se justan en los últimos aumentos de precios que tenemos en el año. Pero normalmente es entre un 6 y un 7% como para que no repercuta tanto en la carta o perjudicar tanto al cliente, porque la verdad que está muy difícil la situación y muy difícil también poder tener una carta con precios normales y adecuados", respondieron desde Café Martínez sobre los aumentos en los precios del café.

Ante la preocupación de la falta de café, desde esta popular cafetería comentan que el abastecimiento está asegurado "pero hay que ir viendo el día a día si es que se liberan las importaciones, porque sí están trabadas y puede llegar a haber problemas. A futuro se está viendo que se está complicando".

En cuanto a la reacción de la gente en cuanto al impacto en bolsillo sobre el precio del café, desde esta marca observan que tienen comentarios en sus páginas sobre sus precios. "Yo lo que le explico a los clientes es que los precios nosotros los mostramos en la vidriera como nos exige la ley. Ellos pueden elegir venir acá o no. Pero realmente no hay margen para que nosotros no ajustemos. Nuestros proveedores nos ajustan y nosotros si no lo ajustamos no podemos subsistir", expresan desde Café Martínez.

Incertidumbre en los precios del café.

Otra cafetería ubicada en el barrio porteño de retiro comentó que por ahora lo que le llega de la empresa que les provee el café es que hay stock pero están expectantes sobre la posible falta de café. "En el corto plazo sí podría haber faltante", dicen desde la cafetería El Socorro.

Desde M Kaffee, un local de café de especialidad comentan que vienen aumentando por lo menos una vez por mes, hace tres meses. "Faltante por ahora no tuve ni siquiera novedades ni faltantes. Tampoco me lo transmitieron desde los tostadores. Los tostadores generalmente con anticipación te van diciendo si va a aumentar. Si hubiera escasez me lo anticiparían pero por ahora todo normal . No sé que pasará más adelante", comentan desde la cafetería y agregan: "Nosotros no podemos estar tocando la carta todo el tiempo, entonces tratamos de que no se traduzca inmediatamente en el precio del café que es lo que atrae a la gente. Tenemos que retocar la carta cada 2 o 3 meses y contemplamos obviamente que puede llegar a haber aumentos, pero este último impacto todavía no se pudo traducir en aumentos en nuestro negocio".

Desde El Símbolo, un café notable ubicado en calle Corrientes, sus precios aumentaron de la semana pasada a esta y esperan que vuelva a aumentar la semana próxima:

Café solo: $180 / $220. Cortado en Jarrito: $220 / $260. Café con Leche con 3 medialunas: $370 / $480

Por lo general los aumentos del café son de un 10% más o menos. Si bien por el momento no hay faltante de café en las cafeterías, comentan que el stock en general es para dos meses.