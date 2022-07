La incertidumbre política tuvo un serio efecto en supermercados mendocinos

Por la crisis política que generó la repentina renuncia de Martín Guzmán el dólar trepó a valores históricos. Esta situación causó incertidumbre en miles de mendocinos que decidieron ir a los supermercados a stockearse.

MDZ Radio habló con Rubén David, gerente del mayorista Oscar David, quien aseguró que ayer se vivió un clima de preocupación por parte de comerciantes y consumidores. "Ayer había mucha incertidumbre, los comerciantes nos preguntaban que iba a pasar si vendían o no", admitió.

David comentó que "el lunes fue un día intenso, complicado con mucha gente". Además, la incertidumbre económica "se juntó con principio de mes y aguinaldo, que de por sí ya son días que tenemos mayor afluencia pública".

El gerente señaló que las ventas durante esta jornada fueron buenas y que no aplicó ningún tipo de restricciones. "Pusimos toda la mercadería a disposición de nuestros clientes, porque es la forma de colaborar con esto", aseguró.

Mayorista Oscar David

Ruben David también afirmó que la semana pasada fue "complicada para las empresas locales" por la renuncia de Guzmán y el nuevo cepo al dólar lo que puede generar una faltante de productos "que son completamente importados", aseguró.

Por el momento, el gerente del mayorista espera que se tome alguna medida para calmar la economía.

Sobre Precios Cuidados y Precios Cerca opinó: "Son una partecita, de un total de una canasta. Los precios cuidados tienen un crecimiento de aproximadamente del 2,5 % mensual. Mientras que la inflación era del 5%. Cada vez que pasaban los meses esa diferencia se iba acentuando más. Todo el mundo se volcaba a esos productos".

Sobre la remarcación de precios respondió: "Hubo listas que ya estaban pactadas desde el mes pasado, a nosotros nos entregan las listas con los precios las empresas, algunas ya traen un 5%, algunos productos aumentaron y otros no".

"Nos han sacado muchas bonificaciones que teníamos por acuerdo que luego se volcaban a precios con descuentos, estos acuerdos ayer nos lo sacaron preventivamente pero no sé si es permanente. Esto genero incertidumbre ya que no se si aplicarlos o no", explicó.

Por último, comentó una situación repetitiva: "A principio de mes todo el mundo trata de comprar lo que más puede y considera que va a consumir en el mes. Luego tenemos dos semanas con baja actividad".