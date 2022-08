El peculiar gesto romántico en el pedido de un choripán que se hizo viral

Con las aplicaciones de delivery suelen darse situaciones que se viralizan por algún pedido mal entregado o alguno que llega mucho más tarde de lo esperado. También es algo común que el repartidor intente conquistar a una clienta o problemas con precios que exceden lo imaginado por el comprador. Este no es ninguno de esos casos mencionados.

El pedido que subieron a las redes era de los más normales: "Choripán grande con papas fritas". Nada sorprendente, si no fuera porque el pedido incluía un mensaje que el usuario @curabichera1, que publicó el tuit, señaló como "el último de los románticos".

la descripción que escribió un cliente en pedidos ya, el último romántico pic.twitter.com/LAJXI3sBSA — bad sauti (@curabichera1) July 29, 2022

Son tantas las opciones que habilitan las aplicaciones de delivery que el comprador pidió que agreguen una romántica propuesta junto al choripán y las papas fritas: "¿Te querés casar conmigo?". Algo extraño, sí, pero no por eso falto de romanticismo para el supuesto enamorado que hizo el pedido.

Como respuesta, otro delivery respondió al tuit con otra particular comida que le pidieron. Esta vez no incluía algún mensaje romántico, mas bien explicaba el pedido que estaba haciendo de tres hamburguesas con papas fritas: "Sin bacon (panceta) ni cebolla, gracias, mi ex rompió conmigo :(".

Al contrario esto paso anoche con un compa pic.twitter.com/DW5F5Dr56e — Damian (@Mfl088) July 29, 2022

Mas allá de lo que se podía imaginar, las reacciones se dirigieron más a los precios de los productos que a los mensajes tan particulares. "Pero ¿esos precios que son?", "¿En qué restaurante estáis que la comida vale una millonada?", "¿Traen oro esas burger?", fueron algunos de los tuits.

Otra reacción, bastante más ácida que la mayoría, fue la de un usuario que se refirió al abandonado del segundo pedido: "Eso le pasa por sacarle la panceta y la cebolla a la hamburguesa". También otra dura respuesta fue: "Pero ¿cómo le vas a sacar el bacon y la cebolla? Con razón la gorrearon", tónica común en las redes sociales para abordar temas algo delicados.