Quién es el mendocino que actúa en la nueva película de Ricardo Darín y Peter Lanzani

Manuel Caponi es un joven mendocino que actúa en la primera película argentina de la plataforma Amazon Prime, llamada "Argentina 1985". El filme retoma el juicio histórico a las juntas militares y el elenco está encabezado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. El estreno será en septiembre.

Con una sólida formación y en constante movimiento, Manuel Caponi supo construir su carrera a base de talento y esfuerzo. A lo largo de los años ha desarrollado diversos roles e incursionado en cine, teatro, televisión y publicidad.

Se formó como actor en las escuelas “Timbre 4”, “El Sportivo teatral”, “El excéntrico de la 18”, “TELEFE CAST 2019” y la UNA.

Inicio su carrear en 2013 y ha trabajado en cine, televisión, teatro y en publicidades.

El actor mendocino, Manuel Caponi

"Para mí grabar esta película fue una emoción muy grande, no sólo por el salto que di en mi carrera, que siento que después de 9 ó 10 años de estudiar actuación y seguir haciendo cosas, formarme y prepararme, llegó esta película como una especie de mimo y de regalo. Lo cual me genera una emoción porque lo siento como una especie de regalo, de reconocimiento y de concreción de todo el amor que le vengo dedicando a la profesión”, confesó el actor.

En relación a “Argentina, 1985”, Caponi define que “esta es una peli muy emocionante y la temática que toca es muy fuerte, además de muy bella. El elenco con el que me tocó trabajar es increíble, muy profesional y todos tiraban para un mismo lugar y eso se nota en la película y se ve. Así que fue sumamente emocionante, sumamente gratificante y muestra que todo llega cuando tiene que llegar. Es increíble eso porque es algo que deseo hace años, lo deseo con mucha fuerza, me preparé para eso y en el momento en el que realmente estaba listo para encararlo, me llegó el proyecto y de una magnitud enorme”.

El elenco de la película está encabezado por Ricardo Darín y Peter Lanzani

"Argentina 1985" posee un elenco de renombre y primer nivel bajo la dirección de Santiago Mitre, un director y guionista multipremiado que estuvo a la cabeza de reconocidos títulos como Leonera (2008) y Elefante blanco (2012), además fue el realizador de “El estudiante” (2011). Además recibió galardones por las películas La Patota (2015) y La cordillera (2017).

La película mencionada trata del juicio a las juntas militares y, en particular, la de la fiscalía conducida por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes acompañados por un grupo de jóvenes fueron quienes llevaron a juicio a los ejecutores de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Argentina, la dictadura cívico militar instaurada entre 1976 y 1983.

Además, la película fue filmada en locaciones reales donde ocurrieron los eventos. Entre los productores del film se encuentran Santiago Mitre, Ricardo Darín, Axel Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi Campbell, Santiago Carabante, Chino Darín y Victoria Alonso. Como productores ejecutivos Cindy Teperman y Phin Glynn.

Su estreno en Argentina será el 29 de septiembre y será vista en más de 240 países. Este año, la película formará parte de la Competencia Oficial de la 79° Edición del Festival de Venecia, que se desarrollará en esa ciudad italiana, entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre.