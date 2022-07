Remises conducidos por mujeres: ellas se eligen entre ellas

En los tiempos en que vivimos, donde estamos constantemente con el teléfono celular en mano, con la ubicación activada y con el corazón latiendo a mil, las aplicaciones de transporte con el filtro "Conducido por una mujer" son un bálsamo de calma para quienes tienen que viajar en la madrugada.

Los autos en circulación han bajado evidentemente, es cada vez más difícil conseguir un taxi y más si es uno conducido por una mujer. En el año 2019, habían 31.724 vehículos habilitados con licencia para taxi en Ciudad de Buenos Aires y de ese número, solo 1.100 eran conducidos por mujeres. En el 2021, ese número había disminuido a 24.500.

El oficio de taxista fue tradicionalmente de hombres pero está tratando de cambiar el panorama. Las aplicaciones de transporte suman cada vez más conductoras del género femenino. La aplicación de transporte Cabify lleva adelante el proyecto + Mujeres, que tiene por objetivo que se incorporen más mujeres a conducir en la plataforma. Esta iniciativa la lleva a cabo junto a la comunidad de Mujeres al Volante.

Esta organización nació en el año 2009 con el propósito de que más mujeres estén al volante "porque creemos en el desarrollo de la mujer a través de la libertad de movimiento en la sociedad", dice en el sitio web. La comunidad ofrece consejos, tips, la opinión de expertas, experiencias y coaching para que más mujeres aprendan a manejar.

"El saber manejar es mucho más que conducir. Es la libertad para moverte cuando quieras y dónde quieras. Es independencia. Es libertad. Es una herramienta de trabajo. Es una gran ayuda ante una emergencia. Pero por sobre todas las cosas la movilidad permite que estés al volante, de tu vida", explica la organización.

Respecto al producto Mujeres de Cabify, este sólo opera actualmente en Mendoza. Desde la empresa informaron que de las mujeres pasajeras que tienen el producto asignado, 1 de cada 3 viajes son con conductoras mujeres. Mientras tanto, en Mendoza el 16% de los usuarios conductores son mujeres; a nivel nacional el 8% de los usuarios conductores son mujeres y este porcentaje se duplicó en el último año y medio.

Otra aplicación que podría llegar próximamente al país es Didi Mujer. Desde la empresa comentaron a diversos medios que la función ya ha sido probada en varios países de América Latina y dio excelentes resultados, por lo que esperan poder aplicarla en el transcurso de este año.

Mientras tanto, una aplicación que se creó específicamente para que tanto pasajeras como conductoras se sientan seguras es She Taxi. La aplicación la creó una rosarina, María Eva Juncos, hace ya 6 años.

"Me gusta charlar con la gente y sobre todo escuchaba a chicas que me contaban algunos problemas o habían tenido una mala experiencia con algún taxista. Me pedían el celular para pedir el viaje y eso se venía repitiendo con las pasajeras. A un par de compañeras les pasaba lo mismo y en junio de 2016, con la ayuda de un ingeniero en sistemas, pensamos en una aplicación que pudiera conectar a mujeres taxistas con usuarias. Formalmente comenzó en diciembre de ese año y todo fue de boca en boca. Creo que el haber hablado tanto tiempo con todas, influyó", comentó la rosarina a Página 12.

En resumen, las mujeres tenemos varias opciones para viajar "más seguras". El problema radica en que no deberíamos tener que recurrir a un filtro de viaje o a una aplicación que solo la conduzcan mujeres. Los casos de acoso callejero y de violencia de género no disminuyen y ello hace que en parte, estas aplicaciones y funciones sean tan bien recibidas.