Tras el angustiante episodio que sufrió con un Chofer de Uber, Paulina Goto procedió a denunciarlo legalmente

Los últimos años vienen pisando cada vez más fuerte las aplicaciones que ofrecen servicio de transporte en auto particular. Algunos ejemplos populares, Cabiby, Didi o Uber. Y, aunque podemos encontrar innumerables ventajas en esta forma de viajar, no significa lamentablemente que sean 100% seguras o que no vayamos a toparnos con un chofer que no esté en condiciones aptas para conducir.

El pasado 14 de mayo, la actriz Paulina Goto dio a conocer que vivió un posible intento de secuestro a bordo de una unidad de la compañía Uber, hecho que denunció a la empresa a través de sus canales de comunicación. Sin embargo, no tuvo ninguna trascendencia. Ante la inacción que demostró Uber, este jueves 9 de junio, la actriz recordó la “desafortunada y preocupante experiencia” que tuvo con el conductor de la plataforma y señaló que decidió actuar de forma legal.

Paulina Goto.

Paulina Goto pidió a sus seguidores, a través de sus cuentas de redes sociales, que se cuiden y denuncien cualquier actitud sospechosa, incómoda o que ponga en riesgo su seguridad, como le ocurrió a ella y relató los hechos que vivió el pasado 14 de mayo a bordo de un taxi de la empresa Uber.

“Al subirme al automóvil, como de costumbre, bajé la ventana, cosa que hago reiteradamente ya que me ayuda a sentirme más cómoda, sin embargo, el conductor subió la ventana y activó el seguro para que no pudiera bajarla nuevamente”, escribió la actriz de la serie Madre sólo hay dos.

“Le solicité respetuosamente en repetidas ocasiones que la bajara o le quitara el seguro para que pudiera hacerlo por mi cuenta, no obstante, el conductor se negó rotundamente, lo que me hizo sentir insegura con su respuesta y, evidentemente, incómoda, por lo que le pedí que se orillara para que me pudiera bajar del automóvil, a lo que el conductor sólo contestó en tono serio, sarcástico y rotundo: ‘no te va a pasar nada’”, recordó Paulina en su relato.

Al sentirse acorralada por la situación, la actriz de 30 años, contó en su texto que tuvo que abrir la puerta del coche y saltar de éste mientras seguía en movimiento. Afortunadamente, según explicó, reaccionó a tiempo y dijo que se encuentra bien físicamente.

Antes de llegar a instancias legales, Paulina Goto intentó señalar la actitud del conductor de Uber con la compañía, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria a su caso. “Por lo anterior, procedí a denunciar las acciones y la actitud del conductor ante los canales correspondientes de Uber, a efectos de que tomaran cartas en el asunto; sin embargo, Uber desafortunadamente determinó que toda la situación se debió a un “desafortunado malentendido”, por ende, el conductor que me hizo sentir sumamente insegura, y sobre todo, incómoda, no sufrirá consecuencia alguna”, detalló la actriz.

Paulina Goto

En ese sentido, Paulina consideró que si Uber hubiera tomado con absoluta seriedad este suceso, “como dicen haberlo hecho”, el conductor, mínimamente, ya no seguiría prestando sus servicios en esta plataforma. El objetivo de su denuncia, dijo la actriz en el comunicado, fue “para garantizar la seguridad y bienestar de otras personas que pudieran sentirse, por su actitud, absolutamente inseguras, previniendo así, cualquier tipo de violencia y/o actitudes abusivas, desmedidas o incómodas”.

Paulina Goto manifestó sentirse preocupada por la seguridad de las personas y busca contribuir a que se eviten este tipo de actos que puedan generar incomodidad o inseguridad a los usuarios y que sigan quedando impunes.