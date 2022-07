Estallaron las redes: los mejores memes en respuesta al aumento de Netflix

Netflix, Cuevana, Disney+, HBO y Blockbuster son las palabras clave que estuvieron dando vueltas en las redes sociales en las últimas horas. Desde el momento en que Netflix anunció un aumento en el servicio miles de usuarios expresaron su enojo ya que no podrán seguir pagando la plataforma de películas y series.

Bajo el lema "ChauNetflix", miles de argentinos comentaron indignados que ya no podrán pagar la plataforma, mientras que otros afirmaron que no mantendrán el servicio después de este aumento ya que no los convence la programación. Últimamente, cientos de personas que abonan Netflix se quejaron por la cantidad de películas y series que la plataforma sacó, y este aumento fue el último empujón para dar de baja el servicio.

Chau Netflix? Como? Ustedes todavía podían pagarlo? pic.twitter.com/dKIL2Ve9Y9 — uD83CuDD34uD83CuDD3BuD83CuDD3EuD83CuDD3D uD83CuDD3CuD83CuDD30uD83CuDD42uD83CuDD3A (@ataraxiado_) July 18, 2022

La plataforma estadounidense está por cumplir 25 años, y desde entonces, ha funcionado de manera ininterrumpida. Si bien comenzó como un servicio de alquiler de películas a través del correo postal, en pocos años fue capaz de llevar a Blockbuster a su ruina. Esta cadena de videoclubes especializada en alquiler de películas y videojuegos se vio forzada a cerrar en el año 2014. Ahora, los usuarios de Netflix se preguntan si pasará lo mismo con la plataforma.

"A nada de que Netflix sea recordado como el primer blockbuster digital que nadie sabe cómo murió pero que murió porque no supo adaptarse a los tiempos que corren. Mi conclusión: al fin de cuentas todo tiene fecha de vencimiento", escribió Alina, usuaria de Twitter.

Los de hbo max cuando vieron el chau Netflix pic.twitter.com/bFA7ERFPMt — lars von trámite (@ozzymandias967) July 18, 2022

Mientras tanto, cientos de usuarios hicieron alusión a las demás plataformas online para ver películas y series. Una de las grandes competencias de Netflix es HBO ya que produce contenido original y popular como las series Euphoria, Juego de tronos -que ya se acerca su precuela, La casa del dragón- y Sexo en la ciudad.

HBO Max después del anuncio de Netflix.pic.twitter.com/onMw9zz0S3 — Wally uD83EuDDE3 (@WPulero) July 19, 2022

El único afectado por este éxodo de Netflix no será HBO, demás plataformas digitales recibirán -probablemente- cientos de nuevos usuarios que buscan un contenido original y por el que valga la pena pagar. Por su parte, Disney+ ha quitado un gran contenido de sus canales de televisión y se lo llevó a su plataforma de suscripción.

El dueño de Cuevana, HBO Max, Disney + y Paramount + al ver como se le va suscriptores a Netflix.

Chau Netflix. pic.twitter.com/sPMyN2Ff5D — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) July 18, 2022

En ese contexto, volvió Cuevana, el sitio web para ver películas de manera "pirata". La página de internet funciona como una plataforma que ofrece películas, pero ellos no son quienes las "tienen" sino que están en sitios externos a Cuevana. El vacío legal que existe en internet es el que le permite a esta plataforma seguir funcionando ya que no son ellos quienes tienen de manera ilegal la película.

Netflix aumenta sus tarifas ahora pantalla a pantalla para recaudar a lo loco



Chau Netflix, me quedo con Cuevana 3 pic.twitter.com/VMD7Q5jghO — L (@L34NR) July 18, 2022

Finalmente, Mariel, usuaria de la red del pajarito, compartió una reflexión sobre el uso de las plataformas y cómo influyen en el ámbito familiar. "Compartir plataformas de streaming era lo que mantenía unido el tejido familiar. Netflix viene a romper esos nuevos mecanismos de cohesión social imponiendo lógicas individualistas. Pero resistiremos compañeros, todavía podemos compartir HBO Max, Amazon Prime y Star+", escribió en Twitter.