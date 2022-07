Cómo logró sobrevivir la familia varada cuatro días en la cordillera de Los Andes

Un grupo de mineros rescató a una familia que quedó varada durante cuatro días en la cordillera de Los Andes a más de 4.000 metros de altura en una zona donde la temperatura baja a -30°.

El rescate ocurrió el sábado, pero se dio a conocer el lunes. Los mineros que trabajan para la empresa Liez-Zijin encontraron a la camioneta semienterrada mientras ascendían al campamento que posee la minera en la localidad catamarqueña de Fiambalá.

Lucio, Daniela y su hija Agustina, de 11 años, viajaban en una camioneta Fiat Toro 4x2. Su travesía comenzó el miércoles pasado, pero jamás pensaron que un paseo familiar se transformaría en una situación de vida o muerte.

"El día estaba espectacular. Llegamos a destino y pegamos la vuelta porque no habíamos encontrado el volcán Pissis. En ese momento empezó como una ráfaga de viento blanco. Luego comenzó a nevar y paramos porque no se veía nada, pero cuando quisimos arrancar ya no se podía y no había nadie", contó Daniela Barrado.

La mujer intentó comunicarse por diferentes plataformas para que alguien los rescate, pero los mensajes y textos no llegaron ya que no había señal. "Mi marido me dijo que nos quedemos tranquilos porque la gente de la minera estaba por la zona y nos iban a sacar", dijo la mujer.

"Soy muy creyente y era una cuestión de no perder las esperanzas", comentó el esposo. En invierno las condiciones climáticas suelen ser extremas con temporales de viento blanco de hasta 100 kilómetros por hora y temperaturas de -30°.

“Salí dos veces por la ventana a recorrer la estepa nevada para buscar gente, caminé por kilómetros y nada. El viernes inclusive sentí que venían y empecé a tocar bocina, pero sé que con el ruido de las máquinas y el viento no se escuchaba nada”, relató Lucio.

Con el pasar de los días, el vehículo se tapaba más con la nieve y era menos visible.

La estrategia de supervivencia

Lucio Barrado explicó que lo primero que pensó fue en ahorrar combustible, lo que le permitió calefaccionar el auto durante las cuatro jornadas que estuvieron atrapados.

"Lo primero que pensé fue en ir dosificando lo que me quedaba de combustible, con la temperatura del radiador. Cada media hora prendía la calefacción y fui administrando esa cuestión. A pesar del frio externo, adentro del rodado no se sentía tanto, pero antes del rescate la camioneta me marcaba que afuera había 19 grados bajo", recordó en diálogo con la radio catamarqueña Valle Viejo.

Cómo fue el rescate

El encargado de seguridad de Liex-Zijin, Daniel Barrionuevo, comentó que es común ver camionetas y cuatriciclos en esa área que se ha vuelto un lugar turístico por los avistaje del volcán y de las lagunas. No se recomienda visitar el lugar en invierno, pero no existen controles que frenen a los turistas.

Daniela contó que el sábado divisaron una máquina y que hizo lo posible para que puedan verlos. “Ellos estaban llevando un convoy a la mina y fue ahí cuando nos vieron. Teníamos una conservadora arriba del techo y nos vimos mutuamente. ni bien los vi empecé a los bocinazos”, manifestó.

El rescato lo realizó la empresa minera ya que ninguna autoridad de la provincia estaba al tanto de lo ocurrido. Los mineros utilizaron una máquina cargadora y luego se despejó la nieve con palas para no dañar el vehículo. La familia fue asistida por un enfermero de Liex-Zijin, además recibieron agua y alimento.

"Le dimos una mano a estas personas cuando nos quedaban 40 kilómetros más de recorrido del sábado. Pusimos en riesgo al equipo pero sabíamos que era una situación increíble y muy dura para ellos, con muchos días solos en medio de la nada", expresó Daniel Barrionuevo.

"Para nosotros no es la primera vez, ni la última, este lunes encontramos a personas de Buenos Aires varadas en el camino", agregó.

Por la cantidad de nieve en el lugar una camioneta no podría avanzar por lo que el convoy de mineros acompañó a la familia cordobesa hasta la ruta nacional 60. "La logística de la minera y su protocolo son de otro nivel", explicó Lucio.

Tras el rescate, la familia realizó una denuncia en la comisaría del pueblo. "A nadie se le ocurrió ir al rescate. Pensé lo peor porque cuando pasó la segunda noche seguían sin venir. Mi nena me decía ‘me dijiste que iban a aparecer’", recordó.

Un lugar no preparado

Lucio comentó que el lugar debería tener señalizaciones que informen que en la temporada de invierno no se debería ascender al lugar.

El encargado de la minera contó que la temperatura en la zona puede llegar a los -30°.

“Tuve la posibilidad de conocer otros centros turísticos y siempre tenés algunos de guarda fauna o de informe turísticos en los ingresos, donde te hacen registrar cuando subís a algún circuito y cuando bajás. Aquí no había nada y estaría bueno, por lo menos, tener alguna señalización que diga que en época invernal no se puede subir”, concluyó el turista.