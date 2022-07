El desesperado pedido de una mamá mendocina

Angelina tiene 7 años y el día jueves fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga cuando circulaba en bicicleta con su primo en San José. El impacto contra el pavimento le provocó múltiples heridas y la pérdida de algunas piezas dentales. Los médicos que la atendieron en el hospital Notti indicaron la utilización de una "bota walker" para su tratamiento, pero el elevado costo de la misma hizo que su mamá viralizara un pedido a través de las redes sociales.

El día de ayer se difundió la publicación del desesperado pedido de una mamá que, por un lado, necesita ayuda para la adquisición de una bota walker que le permita realizar el tratamiento de rehabilitación a su niña de 7 años que fue atropellada el pasado jueves en San José y, por otro lado, pide información acerca del accidente ya que el conductor del vehículo se dio a la fuga.

Las heridas que sufrió Angelina producto del golpe que tuvo al caer de la bicicleta en la que circulaba junto a su primo fueron considerables. La pequeña terminó con lesiones en el rostro, perdió parte de sus dientes permanentes y tuvo un golpe muy fuerte en el tobillo derecho que le dificulta el caminar. Los médicos indicaron la utilización de una férula ortopédica denominada "bota walker" que se utiliza para la recuperación de lesiones del pie cuya función es contener una extremidad inferior ya que tiene mucho liquido en la arteria, pero el elevado costo de la misma motivó a su mamá a viralizar un pedido en redes sociales.

El costo del alquiler de la bota es de aproximadamente $1.500 por día y la indicación de los médicos, en principio, es para 15 días. Eso supone un costo total de alrededor $23.000 solamente para el tratamiento del tobillo sumado a los adicionales que la familia de Angelina deberá abonar por las prestaciones que la obra social no cubre.

"Estaría necesitando si alguien puede prestarme una Bota Walker ya que el hospital público no puede darme y en la obra social no se hacen cargo...el alquiler por día sale $1.500 pero no disponemos de ese dinero. La necesito por 15 días para que Angelina pueda caminar y no andar en brazos, acostada o sentada. Es para la pierna derecha, número de calzado 32", escribió Magalí Pegolotti en sus redes.

MDZ habló con la mamá de la pequeña quien se refirió a la viralización del pedido que realizó y dijo: "Esta mañana se comunicó una mujer para ofrecerme prestada una bota que podría ser del talle que necesita Angelina. Esperamos que le quede ya que no podemos pagar el alquiler diario y mi hija la necesita" y agregó: "Si la bota es la adecuada se resolvería una parte importante de nuestro pedido ya que Angelina podría comenzar su rehabilitación".

La niña sufrió heridas en el rostro, y gran parte de su cuerpo

Angelina fue atropellada el día jueves 14 cerca de las 16 horas en la calle Mariano Moreno a la altura 635 intersección casi con calle Oruro de San José, Guaymallén. Al momento del accidente, se movilizaba en bicicleta junto a su primo de 21 años quien posee una discapacidad que le dificulta un poco el habla. Según Magalí, el joven pudo ver un auto blanco similar a un Peugeot que, al cruzarse por delante de la bicicleta les provocó la caída pero no recuerda nada más.

"Si alguien fue testigo del accidente que sufrieron mi hija y mi sobrino les pido que se comuniquen con nosotros ya que el único dato que tenemos en que fue un auto blanco el que los atropelló", destacó Magalí y agregó: "No me tomaron la denuncia ya que me dijeron que no había daños, no se a qué le llaman daño... nos dijeron que esperemos a que la fiscalía nos cite si encuentran algo o nos dirijamos si tenemos más datos".