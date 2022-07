Decidió ser policía tras la muerte de su padre en un operativo

Así como existe el "padre abogado e hijo abogado" o "padre tal cosa e hijo tal cosa", existen una suerte de pasiones que se traspasan de generación en generación dentro de la familia. Un caso de estos es el de Victoria Garro, agente policial de Neuquén, que tomó la decisión de serlo tras el asesinato de su papá en un operativo.

“Cuando a mi viejo lo mataron, sentí que a nadie le importó, para todos habían matado a un policía más, no habían matado a un papá, a un esposo, a un hermano o a un amigo. Solo fue un policía más”, contó Victoria, rememorando la muerte de su padre en cumplimiento del servicio.

Victoria Garro es policía desde los 21 años. (Foto: LM Neuquén)

Víctor Garro fue asesinado en octubre de 2014 durante un operativo. Mas allá de eso, Victoria quiso seguir los pasos de su padre y se inscribió en la fuerza provincial.

Aunque su padre no lo quería, ella optó por este camino e ingresó a la Policía de Neuquén a los 21 años. “Desde chiquita había querido ser policía porque en la familia de mi papá todos han sido integrantes de distintas fuerzas de seguridad. Mi abuelo fue policía, y mis tíos y tías eran policías o gendarmes. Así que fue hasta una cuestión de sangre si se quiere. Recuerdo que mi viejo, cuando yo le decía que quería entrar a la Policía, me decía que no, que era muy sacrificado, que se sufría mucho por la familia. Pero bueno, él ya no estaba, y yo me presenté”, explicó Victoria a La Mañana de Neuquén.

La policía y la familia

En un principio ingresó al área de personal con tareas de visualización de cámaras de seguridad. Actualmente trabaja en la División de Sueldos. Igualmente, ella se está especializando en el área de criminalística, “Es un área en la que me gustaría trabajar a futuro”, agregó la joven.

“Muchos se acercaban a contarme cosas de él. Además, comencé a entender sus faltazos y ausencias por el trabajo“, relató Victoria.

Víctor Garro fue ascendido a subcomisario tras su muerte a modo de homenaje. (Foto: LM Neuquén)

Victoria es madre desde hace cuatro años y, ahora que es policía, logra entender a su padre y el sacrificio que hizo por su familia. “Ahora que estoy en la Policía, entiendo el porqué de sus ausencias, las recargas, los sentimientos que tenía él cuando yo le reprochaba de chica y sus palabras no me alcanzaban. Ahora, me pasa lo mismo con mi hijo, que me demanda las mismas cosas. Todo esto lo charlo con mi viejo, porque para mí me sigue acompañando”, cerró.