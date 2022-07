La conmovedora historia de Emilio, que a los 65 años se recibió de médico

Emilio Desimoni tiene 65 años y en el 2021 se recibió de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un tuit en que contó que se recibió de médico con 64 años se volvió viral y tuvo una gran repercusión en la sociedad. Ocho meses después de recibirse y a menos de uno de rendir el examen de ingreso para las residencias nos acercamos a él para conocerlo.

El doctor Desimoni ingresó a la carrera de Medicina en el año 2016 pero no era la primera vez que ingresaba a la UBA. Hace más de 40 años se anotó para estudiar Física y se recibió de esa carrera y la ejerció a lo largo de su vida. Sin embargo, la idea de estudiar Medicina estuvo siempre presente.

Lo que empezó en 2016, como forma de pasar un bajón, terminó siendo un hermoso camino de 6 años, y ayer me recibí de médico, a los 64

Tiembla el sistema de salud pic.twitter.com/SeB6pZEGDo — Emilio Desimoni (@DesimoniEmilio) December 18, 2021

"Yo en ese momento sentía que necesitaba algo que fuera más desafío, algo que me mantuviera activo y pensando, y la verdad creo que fue la mejor decisión de los últimos no sé cuántos años", cuenta entre risas Desimoni. Recuerda que, a fines del año 2015, estaba "bajoneado" por múltiples razones como por ejemplo que sus hijos -ambos ya recibidos- habían tomado la decisión de irse de la casa. En ese momento, sintió más que nunca las ganas de emprender algo nuevo y sabía que sus ganas de estudiar Medicina seguían ahí.

Cuando le comentó la idea a su familia y socio, de su empresa de programación de computadoras, todos lo alentaron a que se anote y estudie lo que hace tantos años quería. De esta manera, Desimoni rindió libre las materias del ingreso para la carrera de Medicina en la UBA y, además, como graduado, le dieron las dos materias del CBC que no hacen a la carrera: pensamiento científico y sociedad y estado.

El doctor Desimoni junto con sus compañeros el día de su recibida.

Rindió el examen e ingresó a la carrera y allí comenzó lo más difícil, cursar siendo más grande que sus compañeros y además, compatibilizar el estudio con el trabajo. "Disfruté muchísimo la carrera, sufrí un poco no por la carrera en sí, sino porque no es fácil. Sobre todo, no son fáciles las primeras veces entrar a la facultad, pelado, viejo, qué sé yo, te sentís muy raro, te da un poco de vergüenza", recuerda.

De este modo, cursó durante 6 años y siguió trabajando a la par. Cuenta que los primeros 3 años, trabajó de mañana y cursó de noche y luego viceversa. Haciendo malabares con sus horarios, logró obtener muy buenas notas que le permitieron elegir el hospital donde cursar y así fue como eligió uno que le quedaba a mitad de camino entre el trabajo y su casa.

En el acto de recibida con su amiga y compañera de curso Noelia.

Llegó diciembre del 2021 y Desimoni se recibió de médico. Actualmente está estudiando para rendir el examen de ingreso a las residencias donde se anotó para Medicina Familiar y Clínica médica. Se acerca la fecha del examen, que es el 9 de agosto, y el doctor Desimoni va tachando los temas estudiados pero no solo ansioso, sino también feliz, porque recientemente recibió un llamado para empezar a hacer guardias pagas con matrícula en mano.