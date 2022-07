La frenética miniserie española que ya estrenó Netflix

Netflix presentó esta miniserie española el pasado 8 de julio y ya se posiciona en el puesto número 2 de lo más popular dentro de la plataforma de streaming. Hablamos de La Noche más Larga.

Un 24 de diciembre un grupo de delincuentes ingresó en una cárcel especial para enfermos psiquiátricos para rescatar Simón Lago, uno de los suyos. Se trata de un inescrupuloso asesino serial.

Sin embargo, todo se complica y los asaltantes le proponen al director de la cárcel, Hugo, entregar a Simón a cambio de que "la noche más larga" termine.

Es que "cuando todo lo que importa está en riesgo, tus principios desaparecen y hasta tu enemigo acérrimo puede convertirse en tu mejor aliado. Caos, acción y misterio se apoderarán de la prisión Monte Baruca, desde el 8 de julio", dice la descripción de Netflix.

Esta propuesta de Netflix tiene 6 episodios cortos, cada uno dura 45 minutos. Y ten en cuenta que durante las 4 horas de toda la miniserie tus pulsaciones se mantendrán a tope.

Los protagonistas son Alberto Ammann (de Narcos), quien interpreta al director en conflicto, junto con Luis Callejo, David Solans y Lucía Díez.

¿Un adelanto? Si eres de los que no les gusta saber absolutamente de la serie que va a ver, ¡no sigas leyendo! Ahora sí, si llegaste hasta aquí, te contamos que el final queda abierto, por lo que si bien no se ha confirmado otra temporada, puede que esta apuesta de Netflix no quede en el rubro "miniserie".