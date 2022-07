Lali Espósito contra el bullying: habló el padre de la nena atacada en el colegio

El hecho que le tocó vivir a Agustina es el mismo que sufren cientos de miles de niños, que padecen burlas, golpes... bullying. ¿Por qué esta niña de Tupungato, Mendoza, se hizo conocida? Porque su tía, agotada de verla sufrir y desesperada -al igual que su mamá y su papá- por encontrar una solución, compartió en las redes un video muy duro, en donde se ve a la niña de 6 años llorando y contando por qué no quería ir más a la escuela: "Me dicen gorda", repetía una y otra vez muy amargada.

Con muchísima tristeza, y muy herida por el bullying del que era víctima, Agus expresaba la intención de no ir más al colegio. Quería escapar.

El llanto de la nena conmovió a toda la Argentina y en muchos casos sirvió como llamado de atención a los adultos sobre la violencia -principalmente verbal- que padecen muchos niños. Un número desconocido, ya que no hay estadísticas que puedan confirmar y visibilizar esta realidad.

Lali Espósito fue una de las tantas y tantos que vieron el video, y decidió expresarse al respecto. Ella misma tomó su celular y utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a Agustina, que podés ver en esta nota, haciendo click aquí. En el mismo, la cantante alentaba a Agus a que no estuviera triste, y le aseguraba que ella era "una reina total". También le prometió que iría a uno de sus shows.

En ocasión de la entrega de los premios Martín Fierro, Lali estuvo con MDZ en el momento de su llegada al hotel Hilton, y también reflexionó sobre el flagelo del bullying:

Finalmente el sábado 9 de julio fue el día esperado: Lali llegó al Arena Maipú de Mendoza a presentar el "Disciplina tour 2022", y cumplió su promesa: aquí podés ver cómo fue el encuentro con Agustina.

Todavía convulsionado, Juan Carlos, el papá de Agus, charló con MDZ al respecto.

"Realmente desde que Lali hizo ese video y desde que le prometió a Agustina invitarla al recital, esperamos ansioso el día. Por fin llegó! Nos vinieron a buscar a nuestra casa y nos atendieron muy bien", comenzó contando a MDZ, el papá de la pequeñita tupungatina.

Lali y Agustina.

"La verdad es que llevaba un montón de cosas pensadas para decirle a Lali, pero cuando la vi, me quedé como congelado. A mi hija y a mi señora les pasó lo mismo. Es impresionante para nosotros lo que hemos vivido. Estoy sin palabras".

"Lali es un ángel. Es muy dulce, muy tierna, muy buena. Tiene un corazón enorme. Es una grosa, la pasamos muy bien. No tengo palabras para describirla: me gustaría que todos los famosos sean así como es Lali y que se vuelquen a los chicos que necesitan cariño", expresó el hombre, explicando que es lindo que alguien que tiene admiradores haga foco en aquellos que con una palabra o un gesto del artista pueden sentirse mejor y superar o sobrellevar un mal momento.

"Lo que hemos estado viviendo nosotros ha sido muy doloroso, muy malo. El abrazo que Lali le dio a mi hija y que me dio a mi me consoló, me llenó de fuerzas, de ganas de seguir adelante", especificó.

Lali con Juan Carlos, Verónica y Agustina.

"No tengo muchas más palabras. Para nosotros fue un sueño del que no nos podemos despertar. A Lali la imaginaba de otra manera, y es un verdadero ángel. Hasta ahora nos dura la alegría de ese momento. ¡La nena no se podía dormir!", dice contento Juan Carlos.

Juan Carlos también se llevó el abrazo de la cantante.

El momento más emotivo de la charla fue cuando la misma Agustina fue la que quiso dejarle a través d ela nota de MDZ un mensaje a Lali. "Lali te quiero mucho, te amo. Fui al show, te abracé, te saqué fotos y mi papá y mi mamá están muy contentos", dijo.

"El show estuvo hermoso. Sos un ángel, te amo", cerró la niña, que sigue emocionando a todos.