El emotivo mensaje de Lali Espósito a Agustina, la niña mendocina víctima de bullying

La historia de Agustina es la de miles de niños que padecen bullying. Pero su nombre salió a la luz luego de que su tía compartiera en redes un video de la niña de 6 años llorando y contando por qué no quería ir más a la escuela: "Me dicen gorda", repetía una y otra vez la niña de Tupungato.

Dolida. Totalmente herida por el bullying del que es víctima. Manifestaba su deseo de abandonar la escuela. De escapar. Su llanto conmovió al país. Quizás sirvió como llamado de atención a los adultos sobre la violencia -principalmente verbal- que padecen muchos niños. Un número desconocido, ya que no hay estadísticas que puedan confirmar y visibilizar esta realidad.

A días de que la historia de Agustina, una niña mendocina, se hiciera conocida, Lali Espósito se conmovió con ese llanto desesperado. "Este video es para mí amiga", dice Lali y sigue: "Yo no sé si vos me conocés, pero yo a vos si”. El video que no tardó en viralizarse.

El video comienza con un saludo en el que Lali le habla a Agustina de su belleza. “Quería mandarte este saludo, mandarte mucho amor y decirte que me estuve enterando que sos hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar, que te gusta hacer de todo y que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica”.

"Te quería mandar un beso especial, decirte que sos una muy linda persona", dijo Lali en el video. Aprovechó para decirle a Agustina que no hay que llorar sino aprender a quererse a uno mismo. Y la invitó a participar en uno de sus conciertos en Buenos Aires.