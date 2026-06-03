La era del progreso invisible

En una época marcada por avances científicos, mayor expectativa de vida y reducción histórica de la pobreza, el pesimismo se consolidó como uno de los principales climas culturales contemporáneos.

En una época marcada por avances científicos, mayor expectativa de vida y reducción histórica de la pobreza, el pesimismo se consolidó como uno de los principales climas culturales contemporáneos. La psicología, la sociología y la filosofía ofrecen algunas claves para entender por qué el progreso humano suele volverse invisible para quienes viven dentro de él.

La sensación de vivir en una época de deterioro se convirtió en una de las emociones dominantes del siglo XXI. El pesimismo atraviesa las conversaciones públicas, las redes sociales, los medios y la política. El futuro suele narrarse como amenaza y el presente como síntoma de decadencia. Crisis climática, polarización, ansiedad social, guerras, agotamiento colectivo: el clima cultural contemporáneo parece organizado alrededor de una idea persistente de colapso. Sin embargo, existe una paradoja difícil de ignorar. Nunca la humanidad alcanzó niveles tan altos de bienestar, desarrollo científico, expectativa de vida y acceso al conocimiento. En poco más de un siglo, la expectativa de vida mundial prácticamente se duplicó, la pobreza extrema disminuyó de manera histórica y enfermedades que durante siglos fueron condenas inevitables hoy pueden prevenirse o tratarse. Nunca hubo tantas personas alfabetizadas, conectadas e integradas al conocimiento global.

Pero el progreso tiene una característica curiosa: rápidamente deja de percibirse como progreso. Lo extraordinario se vuelve normal con una velocidad sorprendente. La electricidad, internet, las vacunas o la posibilidad de comunicarse instantáneamente con cualquier parte del mundo habrían parecido milagros hace apenas algunas generaciones. Hoy forman parte del paisaje cotidiano y, precisamente por eso, dejan de asombrarnos. El filósofo Arthur Schopenhauer describió esta dinámica mucho antes de que existiera la psicología moderna. Para él, la vida humana estaba atravesada por un deseo permanente e insaciable: cuando una persona alcanza aquello que anhelaba, la satisfacción dura poco y rápidamente aparece una nueva expectativa. La existencia oscila entonces entre la frustración de no tener y el vacío que aparece una vez conseguido. Dos siglos después, la psicología llamó a algo parecido “adaptación hedónica”: la tendencia humana a acostumbrarse rápidamente al bienestar. El problema no es solamente material, sino perceptivo. La humanidad posee una enorme capacidad para adaptarse a sus propias conquistas y concentrarse casi exclusivamente en aquello que todavía falta resolver.

Una mente diseñada para detectar amenazas La psicología también estudió otro mecanismo clave para entender el pesimismo contemporáneo: el “sesgo de negatividad”. El cerebro humano presta más atención a las amenazas que a los avances. Desde una perspectiva evolutiva, el mecanismo tiene sentido. Durante miles de años, detectar peligros aumentó las posibilidades de supervivencia. Ignorar una amenaza podría ser fatal; ignorar algo positivo, no. Ese sistema sigue operando en la vida moderna. Las malas noticias generan más impacto emocional, más conversación y más atención que los avances silenciosos y graduales. El miedo captura más rápido que la estabilidad.

El problema es que ese cerebro ancestral ahora vive conectado a un flujo permanente de información global. Nunca antes una persona estuvo expuesta a semejante volumen de crisis, conflictos y catástrofes en tiempo real. Las redes sociales y los algoritmos amplifican esa dinámica porque descubrieron algo elemental sobre la conducta humana: la indignación y el miedo retienen la atención. Aunque la vida cotidiana de millones de personas sea objetivamente más segura y confortable que la de generaciones anteriores, la experiencia emocional suele ser la opuesta. El resultado es una sensación constante de fragilidad y deterioro.