Este detalle en un filme de Pixar se hizo viral y podría cambiar la vida de miles de niños

La diabetes es una enfermedad “conocida” por la sociedad en general, pero no lo suficiente como para saber qué hacer cuando un niño sufre una descompensación. Recientemente, en una escena de la película de Disney Pixar, Turning Red, se volvió a tratar la diabetes en niños.

En una corta escena de la cinta, se ve que una niña tiene un parche en el brazo. Esto es un sensor de glucosa. Esos segundos de película fueron suficientes para que cientos de niños del mundo dejen de poner trabas para usar el parche.

En este video que se hizo viral, se ve como una nena de alrededor de los 8 años se emociona al ver que en la película hay una chica que usa un sensor. A partir de esta escena, la niña comienza a cooperar para que le pongan el parche a ella.

Lo que ocurre muchas veces con respecto a los niños con diabetes es que, por desconocimiento, se los discrimina en las escuelas o clubes. La médica Nora Vartanian, especialista en nutrición y diabetología infanto-juvenil, relata que a pacientes suyos les ha pasado que no los quisieran dejar ir a un viaje del colegio por el hecho de tener que usar insulina. Este error de prohibirle al chico viajar se debe a la ignorancia sobre qué es la diabetes.

¿Qué es la diabetes?

Existen varios tipos de diabetes, las más frecuentes son la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. “Los chicos tienen la diabetes de tipo 1 que es por falta de insulina. No tiene que ver con la obesidad, no tiene que ver con la alimentación porque también algo que pasa es que cuando una vez que uno tiene diabetes piensan ‘yo hice algo mal, yo le di muchos dulces o yo hice que descuide algo’, no hay forma de saber que se está produciendo eso en el cuerpo”, explica la médica.

La diabetes ocurre cuando anticuerpos lesionan las células que producen la insulina en el páncreas. Cuando el cuerpo ya no tiene más insulina empieza a subir la glucemia, es decir, el azúcar en sangre.

Foto: DiabeLife

¿Cómo sabemos si nuestros hijos tienen diabetes?

Cuando pasan varios días en que la glucemia está subiendo, comienzan a manifestarse los síntomas. Los niños comienzan a orinar mucho, y a la vez, tienen mucha sed. Además, pueden bajar de peso y se sienten muy cansados. Estos síntomas son los que siempre están.

Si notamos una situación similar en casa, es importante llevarlo al médico y hacerle al menor un control de la glucemia. Cuando se deja pasar un tiempo con estos síntomas el cuadro puede empeorar y el chico podría necesitar atención urgente. La cetoacidosis es un cuadro severo que sucede cuando el cuerpo ya no puede utilizar la glucosa como fuente de energía porque no hay insulina, entonces, empieza a consumir las grasas del cuerpo y se produce un desequilibro metabólico.

La médica explica que es un cuadro que con tratamiento en unos días mejora y es allí cuando comienza el trabajo. “(…) Luego está toda esta educación que hay que hacerle a la familia para que ellos aprendan a manejar la medicación que es la insulina, a alimentarse en forma saludable, y bueno, se trata de que mantengamos el azúcar de la sangre en un rango lo más cercano a lo normal”, comenta Vartanian.

¿Cómo se trata la diabetes de tipo 1?

Hay que aplicar insulina y medir la glucemia varias veces al día. “Ahí viene el tema de los dispositivos, sirven para darnos seguridad de que podemos tener un método rápido, para medir la glucosa y si está bajando entonces, darles un jugo con azúcar, un dulce o algo que enseguida les suba la glucemia. Se soluciona muy fácil pero hay que detectarlo”, explica.

La médica cuenta que en la casa, cada chico tiene la insulina que viene en “lapiceras”, que son para aplicarse fácilmente la insulina y además un aparato que mide la glucemia, con un punzador. Con este lo que hacen es pincharse un dedo y medir el azúcar en sangre, esto es medición capilar. El instrumento para colocarse la insulina es idéntico a una lapicera.

Por otro lado, estas con parches o sensores –como el de la película Red- y demás aparatos subcutáneos. Es importante aclarar que las obras sociales y prepagas deberían cubrir estos tratamientos.

El sensor se coloca en el brazo y dura 14 días. Este viene con un lector, que es más chico que un celular, y funciona como un escáner. Si bien no es tan exacto como medir con el glucómetro capilar, esto sirve para tener posibilidad de hacer más mediciones sin pinchar a los pequeños tantas veces al día. Es sumamente práctico con niños pequeños que se mueven constantemente y podrían comer algo sin que los estemos viendo.

Otra manera de tratar la diabetes en niños sin los pinchazos es la bomba de insulina. Este aparato es el más nuevo y el mejor hasta ahora para tratar la diabetes de tipo 1. La bomba de insulina es un dispositivo inteligente que, va contra el cuerpo del menor y administra la insulina. La bomba de insulina es el tratamiento más preciso hasta ahora. Foto: Medtronic

El pediatra especialista programa al aparato para que, mediante un goteo se administre al paciente la insulina y esto, lo hace mucho más preciso que cualquier otro tratamiento.

Lo más importante remarca Vartanian, es saber que un chico con diabetes puede hacer una vida normal. Siempre que cumpla con los cuidados de la diabetes, se controle la glucemia y se administre la insulina, puede y debe realizar actividades físicas como cualquier otro niño.