El peligro latente por la mala utilización de artefactos de uso diario

Diversos accidentes alertaron a la población en los últimos días. El descuido y la negligencia pueden tener consecuencias fatales. Y por eso siempre es importante prestar atención a cuidados simples en el hogar que pueden salvar vidas. Aparte de los problemas que puede causar el monóxido de carbono, el mal uso de la electricidad también deriva en accidentes fatales como el que, hace apenas unos días, conmovió al país.

Ante este tipo de problemas, que se podrían prevenir teniendo en cuenta algunas claves de seguridad, los especialistas levantan la voz para alertar a la población. Un caso es Lilian Diaz, electricista, que lanzó una advertencia en redes sociales: "Anoche murieron varias personas por un incendio, y esta semana recibí varias consultas . Les cuento lo básico Las zapatillas son solo para artefactos electrónicos. No para estufas y motores".

La electricista también explica los problemas que puede tener un hogar si es lo suficientemente antiguo: "Si tu casa tiene más de 20 años por lo general no tiene una instalación independiente para la cocina donde antes no teníamos microondas, grills, termotanques eléctricos, anafes, cocinas eléctricas, etc. Muchos no tiene una instalación para esos artefactos en la cocina y aparte para la calefacción o refrigeración. En muchas casas enchufan todo en la misma instalación y cuando le salta la térmica y ponen una mas grande".

También explica cómo esto es un error: "ERROR, las casa con instalaciones antiguas están armada solo con una línea de cable de 2.5 mm que aguanta solo 18 amperios. Cuando un caloventor consume 10 amperios y termotanques eléctricos de alto rendimiento consume hasta 15 amperios".

Las zapatillas pueden causar accidentes si no se tiene cuidado con ellas

MDZ consultó a Javier Mouriño, electricista matriculado, sobre los peligros que pueden tener las extensiones múltiples más conocidas como zapatillas eléctricas. "Hay algunas que no sirven para nada. Todo está dimensionado para abajo", dice en primer lugar el especialista.

En cuanto al peligro de conectar algún dispositivo que demande más poder, comenta que "podés conectar un caloventor, el problema es cuando empezás a conectar un montón de cosas. Porque podés tener un prolongador que termina en un solo enchufe. Por ahí no tenés problema nunca en la vida, pero el potencial problema de la zapatilla es que tenés un montón de enchufes y podes conectar muchas de cosas -incluso otra zapatilla, que eso lo haría aún más grave todavía-".

Igualmente, resaltó que "se puede conectar caloventores" pero el problema es el "uso prolongado", como por ejemplo, muchas horas seguidas, ya que esto daña a la zapatilla.

Es recomendable utilizar alargues

Ante la pregunta de qué podría pasar si la alguno de estos artefactos se sobrecalienta mientras se está utilizando la zapatilla, resalta que lo más probable es que la zapatilla termine dañada, y no el artefacto ni la instalación eléctrica de la casa, a menos que sea una casa que "que no haya tenido una revisión hace mucho tiempo y estén desactualizados", en este caso sí podría haber algún problema más grave como, en el caso extremo, un incendio.

Finalmente, el profesional indica que la principal recomendación para los usuarios al usar este tipo de artefactos es usar un prolongador, como un alargue, que tenga un cable adecuado a las dimensiones. También recomienda hacer un chequeo de las instalaciones eléctricas cada 10 años para "no tener problemas".

Por último, nos destaca que "el tema de la zapatilla no es lo que le conectes, sino la imprudencia de la gente".