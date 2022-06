El emotivo encuentro entre Juan Martín del Potro e Isi, el pequeño que necesita un corazón para seguir viviendo

"El gordo anda bien, pero le tuvieron que poner un catéter nuevo porque el otro le había generado inflamación", cuenta el tío de Isidro Gastaldi Aladro. Pasaron meses desde que la imagen de Isi se difundió por todo el país en busca de ayuda, a la espera de un milagro.

El hijo de la exLeona Laura Aladro y de Sebastián Gastaldi, Isi pasa sus días en un ambiente especialmente cuidado. Estuvo conectado a un ECMO -una máquina que ayuda a que el corazón bombee sangre- y luego utilizó un Berlin heart, "que son como bombas que cumplen la función del corazón", de acuerdo a lo que contó su mamá en una entrevista televisiva.

Cada día sus padres comparten a la familia y a sus amigos cómo sigue el pequeño Isi, un verdadero luchador. La historia sirve para que cada vez más personas tomen conciencia de lo importante que es la donación de órganos.

"Lo que estamos haciendo trasciende a Isi. Queremos que él se cure, pero hay un montón de niños esperando un trasplante pero quizás falta información o legislación. Y esto hay que ponerlo blanco sobre negro por todos los niños que necesitan un trasplante y no sólo por Isi", repiten sus familiares cada vez que tienen un micrófono.

Convirtieron su necesidad en una causa. Lejos de aislarse, están compartiendo este tiempo de anhelos, logros y frustraciones en familia y muy cerca de sus familiares y amigos. Pero no sólo eso. Laura reconoce que reciben mucho amor de personas desconocidas. "Estamos abiertos a este amor que nos llega. No entendemos dónde estamos parados ni por qué pasa esto. Igualmente yo no me hago preguntas: me aferro a las cosas. Isi ha venido a ayudar a tanta gente", comentaba hace tiempo en una entrevista.

Cuando lanzaron la campaña, Un corazón para Isi muchos se alzaron la voz por el pequeño. Uno de ellos fue el tenista tandilense Juan Martín Del Potro. Pero su colaboración no terminó ahí. Hace unos días, de visita en Tandil, aprovechó para visitar a Isi. Jugaron y pasaron un muy buen momento.