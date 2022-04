El conmovedor relato de Laura Aladro, la exLeona que espera un corazón para su hijo Isidro

Ya todos conocen la historia de Isidro Gastaldi Aladro, el niño de cuatro años que se convirtió en noticia porque necesita un trasplante de corazón. "Tengo 3 años y estoy en emergencia nacional para un trasplante de corazón. ¡Donar órganos salva vidas! Los órganos no van al cielo", dice en la presentación de la cuenta de Instagram que sus padres, Sebastián Gastadi y la exLeona Laura Aladro crearon con la esperanza de recibir la ayuda que su hijo necesita.

"Le diagnosticaron una miocarditis, que es una inflamación del corazón que se puede curar por propios medios de su cuerpo pero no es algo que artificialmente se pueda acomodar", cuenta su tío Juan Pablo Gastaldi. "El 26 de noviembre le hicieron ese estudio del corazón. Después se internó en el Hospital Italiano. Llegó caminando, algo raro porque su cuadro era grave", recuerda antes de relatar, con una sonrisa, que él mismo lo vio corretear cuando se despidieron. Un mes más tarde Isi entraba a la lista del Incucai para recibir un trasplante porque esa era una solución posible.

"A partir de ahí empezó la campaña. Empezamos a conocer mejor cómo funciona la donación pediátrica de órganos. En adultos se presume que todos somos donantes salvo que expresemos lo contrario, pero para los menores de edad debe haber conformidad de ambos padres o del tutor y eso complejizaba la situación de Isi", cuenta como justificando por qué activaron la campaña con el objetivo de que se hable de donación pediátrica. "Queríamos que tanto Isi como otros chicos que esperan un trasplante puedan seguir viviendo y seguir jugando, como decimos nosotros", relata.

"Ya en febrero el corazón de Isi comenzó a tener una condición peor a la anterior y decidieron conectarlo a una máquina llamada ECMO que lo que hace es ayudar a que su corazón bombee sangre. Esa tecnología sólo puede usarse por unos días, por lo qe días más tarde lo conectaron a lo que se conoce como Berlin heart que son como bombas colocadas detrás de su abdomen que cumplen la función del corazón", explica con un lenguaje accesible a todos Juan Pablo Gastaldi y acota: "Hoy el corazón de Isi funciona artificialmente".

"Isi necesita un trasplante sí o sí", repite Gastaldi. Y cuenta que "lo que estamos haciendo trasciende a Isi. Queremos que él se cure, pero hay un montón de niños esperando un trasplante pero quizás falta información o legislación. Y esto hay que ponerlo blanco sobre negro por todos los niños que necesitan un trasplante y no sólo por Isi", remarca.

El conmovedor relato de Laura Aladro

"No imagino estar viviendo eso nosotros tres solos", decía hace apenas unos días Laura Aladro en una entrevista con El Eco de Tandil. Agradeció el amor que reciben y las oraciones y ayuda que llega desde diversos lugares. "Estamos abiertos a este amor que nos llega", señaló y más adelante expresó: "No entendemos dónde estamos parados ni por qué pasa esto. Igualmente yo no me hago preguntas: me aferro a las cosas. Isi ha venido a ayudar a tanta gente", comentaba en la entrevista.

Sin poder creer el tiempo que pasó desde que recibieron el diagnóstico y la cantidad de intervenciones a las que debió ser sometido su hijo, contó cómo viven el día a día. De dónde sacan fuerzas para seguir adelante y cómo Isi es quien le pone color a los días.

A eso sumó algo que ya es parte de su día a día: hablar sobre la importancia de la donación pediátrica de órganos, algo sobre lo que todavía hay fuertes tabúes.

La Ley Justina y la donación pediátrica

Justina Lo Cane tenía 12 años cuando su corazón dejó de latir a la espera de un trasplante. Apenas ocho meses más tarde, el 26 de julio de 2018, su nombre volvió a estar en la primera plana de los diarios cuando se sancionó la ley 27.447. Conocida como Ley Justina, fue reglamentada en enero de 2019 y señala que “toda persona mayor de 18 años” es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Para los menores rige otra norma: los padres o tutor deben dar su consentimiento.

Según datos oficiales del Incucai: