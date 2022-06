La denuncia de Esteban Bullrich dejó en evidencia una problemática que afecta a miles

Los tiempos de las obras sociales, empresas de medicina prepaga y organismos como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) no siempre son acordes a las necesidades de quienes padecen una enfermedad y un deterioro que avanza día a día. El acceso a los medicamentos o tratamientos que permitan mejorar la calidad de vida o retrasar el avance de los síntomas de enfermedades como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se dificultan por la burocracia existente en torno a la aprobación de nuevas terapias que no están incluidas en los Programas Médicos Obligatorios (PMO).

Esteban Bullrich se transformó en la cara visible de una enfermedad que afecta a dos de cada 100.000 habitantes. Este padecimiento neurodegenerativo no tiene cura y ataca a las neuronas motoras que controlan el funcionamiento de los músculos, según los especialistas el acceso a los tratamientos y terapias adecuadas permite una mejora en la calidad de vida, sin embargo, los tiempos de las obras sociales, prepagas no siempre son acordes a las necesidades de los pacientes.

Muchos pacientes que padecen enfermedades como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), cuyos tratamientos van avanzando conforme a las investigaciones que se realizan a nivel mundial, ven imposibilitado el acceso a los avances médicos debido a que en algunos casos, no se cuenta con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) o la cobertura de sus obras sociales y prepagas no los incorporan.

En ese sentido, comienza una puja por el acceso a los derechos de los pacientes frente a un sistema que no tiene en cuenta que el tiempo de los enfermos es escaso y limitado mientras el deterioro de las patologías avanza.

Somos muchos, a lo largo de todo el país, los que pedimos dejar de lado las burocracias y promover las investigaciones que permitan mejorar nuestra calidad de vida. Porque en enfermedades como estas no tenemos tiempo que perder. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 21, 2022

"Como enfermo de ELA, estaré mandando una carta pidiendo a la Anmat que por favor revea sus procesos y tiempos de aprobación y los enfermos de ELA no tenemos el tiempo para esperar tanta burocracia", expresó días atrás Esteban Bullrich a través de sus redes sociales solicitando la aprobación del organismo nacional para que los laboratorios argentinos puedan producir una medicación que se utiliza a nivel internacional.

Derechos de los pacientes

Las personas que requieren atención médica se encuentran en condiciones de vulnerabilidad frente a un sistema que se burocratiza a medida que las patologías que padecen son más complejas. La falta de información acerca de los derechos de los pacientes juega a favor de las obras sociales y prepagas que dilatan cuestiones básicas como el acceso a las coberturas o tratamientos.

El pedido del ex senador nacional visibiliza una problemática muy frecuente en Argentina que a su vez, está relacionada con la cobertura de los Programas Médicos Obligatorios (PMO) cuya última actualización se realizó hace 10 años tomando en cuenta la recaudación promedio de la seguridad social y los recursos disponibles en ese momento.

El acceso a la salud es un derecho universal, sin embargo, la vulneración de este derecho es una constante que se repite

Esta canasta básica de prestaciones obligatorias fue establecida para todas las prepagas y obras sociales. A partir del PMO, las mismas están obligadas a cubrir como mínimo (en cualquiera de sus planes) los tratamientos indicados para quienes sufren alguna patología, sin embargo, eso no siempre sucede y muchos afiliados recurren a la judicialización de sus causas con el objetivo de lograr coberturas que no están contempladas.

Si bien la demora en la respuesta de los amparos de salud o medidas cautelares tienen una duración aproximada de 5 días, para quien necesita una solución inmediata cada minuto es valioso y puede ser determinante para el riesgo de vida.

"Los pacientes tienen que tener claro que el Plan Médico Obligatorio (PMO) no es de carácter taxativo, por lo general las obras sociales se excusan diciendo que la cobertura no está dentro del PMO pero eso no quiere decir que no tengan que cubrir. Si vienen con un justificativo médico donde establecen que no hay otra opción, que es lo mejor para su salud y lo que requiere el paciente; deben cubrirlo", destacó el abogado Marcos González Landa, presidente de la Comisión de Salud del Colegio de Abogados de Mendoza y agregó: "Obviamente que no se convierte en una cuestión de todo vale...si es una situación particular analizada por el médico tratante y no hay otras opciones acordes a la patología del paciente, la obra social debe cubrir".