El urgente pedido de Esteban Bullrich para que Anmat apruebe un medicamento: "No tenemos tiempo para tanta burocracia"

"Hagan que esta noticia la vivamos con la alegría que merecemos y no con la decepción de sentir que no va a llegar tan rápido a nuestro país", dijo Esteban Bullrich en su pedido para que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica modifique "sus procesos y tiempos de aprobación y que no solo apruebe medicaciones de los países denominados lista uno (Estados unidos, Unión Europea y Japón)".

El pedido surge a raíz de la aprobación de la droga AMX0035 en Canadá. La droga de Amylyx Pharmaceuticals se comercializará con la marca Albrioza y es la primera terapia para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se aprueba en Canadá desde 2018. Según Chris Aiello, gerente general y director de Amylyx en Canadá, declaró en un comunicado de prensa que "La aprobación por parte de Health Canada, la primera para Amylyx a nivel mundial, es un hito importante y un primer paso".

Hoy Canadá aprobó el AMX 0035, una droga para la ELA.

Este es un estudio que los enfermos de ELA venimos esperando, mientras que la FDA demoró su decisión de aprobación para septiembre de este año. (HilouD83DuDC47uD83CuDFFB) — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 13, 2022

“Durante casi una década, nos hemos comprometido a crear momentos más significativos para las personas que viven con ELA y sus familias. Estamos entusiasmados con la decisión de Health Canada de aprobar Albrioza con condiciones", explicaron Justin Klee y Joshua Cohen, codirectores ejecutivos y cofundadores de Amylyx. Agradecieron a las personas que participaron en los ensayos y revelaron que el impacto es significativamente positivo en los pacientes.

Celebrando la buena noticia de la aprobación de este tratamiento en Canadá, Esteban Bullrich expresó: "Hoy Canadá aprobó el AMX 0035, una droga para la ELA. Este es un estudio que los enfermos de ELA venimos esperando, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) demoró su decisión de aprobación para septiembre de este año". El pedido surge a partir de la normativa de ANMAT que aprueba los medicamentos previamente aprobados en los países denominados lista uno (Estados Unidos, Unión Europea y Japón).

Bullrich insiste: "Como enfermo de ELA, estaré mandando una carta pidiendo a la ANMAT que por favor revea sus procesos y tiempos de aprobación y los enfermos de ELA no tenemos el tiempo para esperar tanta burocracia". Asimismo, el exsenador -que creó la Fundación Esteban Bullrich para promover y financiar investigaciones e innovación para el tratamiento y la cura de la ELA. "Los laboratorios argentinos tienen todo listo para poder producir esta medicación acá y ayudarnos a tener más tiempo para nuestros seres queridos", señaló Bullrich con la esperanza de que esta droga sea aprobada y pueda ser utilizada por los pacientes de ELA en Argentina.