La película de intriga de Netflix que te volará la cabeza

Un prisionero en una cárcel de alta tecnología empieza a cuestionar el propósito de las drogas para controlar las emociones que está probando para un genio farmacéutico. Una apasionante película de intriga está disponible ya en Netflix: "La cabeza de la Araña".

Surge una conexión entre dos reclusos (Miles Teller y Jurnee Smollett), que luchan contra su pasado en una prisión de vanguardia dirigida por un brillante visionario (Chris Hemsworth), que experimenta con drogas capaces de alterar las emociones.

Esta película de Netflix tuvo la dirección de Joseph Kosinski y está basada en el relato corto de The New Yorker "Escape From Spiderhead", de George Saunders.

El director de la prisión asegura que "en La Cabeza de la Araña estamos muy orgullosos de nuestro trabajo" y le promete a un preso que su presencia en ese lugar, "aunque sea como un castigo, es un privilegio". Aseguran que "en la ciencia debemos explorar lo desconocido".

Pero el prisionero se queja de que han hecho pruebas fuera de lo común con ellos, insisten en que esto es algo nuevo. De todos modos saben que, "el momento de preocuparse por cruzarlas, fue hace varias líneas".

La cabeza de la Araña es una película de una hora 47 minutos, está disponible en Netflix y la recomiendan para mayores de 16 años.