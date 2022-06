Este era el coeficiente intelectual de Marilyn Monroe

Muchas veces prejuzgada por su belleza física y su aparente forma de ser, Marilyn Monroe demostró tener una elevada inteligencia. En esta oportunidad, te contamos cuál era su coeficiente intelectual y compartimos algunas historias que dan muestras de su sagacidad. A continuación, todos los detalles.



Marilyn Monroe, hacia el año 1956 - Fuente: Facebook Marilyn Monroe (/marilynmonroe)

Marilyn Monroe y su elevado coeficiente intelectual

Apenas 36 años de vida le bastaron a Norma Jeane Mortenson, muchísimo más conocida como Marilyn Monroe, para convertirse en una de las artistas y en una de las mujeres más icónicas de todos los tiempos.



Protagonista de clásicos del cine como La comezón del séptimo año y Una Eva y dos Adanes, la artista fallecida en 1962 muchas veces fue (y sigue siendo) caracterizada como la típica “rubia tonta”, lo cual es injusto debido a que fue dueña de una inteligencia superior a la media.



Prueba de esto se encuentra en que la actriz tenía un coeficiente intelectual de 165, cifra sumamente elevada al promedio e incluso superior a la de grandes genios de la humanidad como es el caso de Albert Einstein, Ludwig van Beethoven y Stephen Hawking, quienes tenían 160.

Marilyn Monroe: algunos datos que comprueban que de tonta no tenía un pelo

En su libro “Adiós al cine, bienvenida la cinefilia”, el crítico de cine estadounidense Jonathan Rosenbaum le dedica un breve ensayo a esta cuestión que se titula precisamente “El cerebro de Marilyn Monroe”.



En el mismo se menciona, por ejemplo, que, semanas antes de morir, Marilyn tuvo una serie de conversaciones con Ralph Greenson, su psiquiatra. Tras el fatal desenlace de su vida, este conversó con John Miner, un fiscal, y le comentó algunas de las temáticas que se presentaron durante las charlas.



De acuerdo con las transcripciones, se sabe que Monroe habló con interés acerca de Sigmund Freud (llegó a citar y a ofrecer análisis de las “Conferencias de introducción al psicoanálisis”), del “Ulises” de James Joyce y de William Shakespeare, entre otros autores.



Rosenbaum también postula la idea de que Monroe descubrió a temprana edad que “su mayor poder radicaba en su capacidad de parecer y sonar inocente, desventurada e indefensa”.



Asimismo, el crítico sostiene que el “cliché sexista” que predominaba en esos tiempos y que se basaba sobre las premisas de que una mujer sumamente femenina no podía ser inteligente es algo que la propia Marilyn utilizó como “una coraza” para poder transmitir, de forma vedaba y para nada evidente, ideas revolucionarias acerca de la sexualidad y el placer femenino.



Para finalizar, da cuentas de la singular y elevada inteligencia de Monroe comentando una anécdota que tuvo lugar durante el rodaje de Tempestad de pasiones, film de Fritz Lang del año 1952.



Al parecer, en una jornada Marilyn fue la responsable de echar a perder 27 tomas de una escena en la cual ella debía decir solamente una línea. El tema es que, antes de llegar a esta, varios actores debían realizar una compleja serie de movimientos.



Cuando Marilyn por fin dijo su línea como corresponde, Lang gritó “corten” y suspiró cansado. Más tarde, en los camarines, Monroe confesó a un allegado que todo lo había hecho a propósito.



“Sencillamente no me gustaba cómo funcionaba la escena. Cuando me gustó, dije mi línea perfectamente”, fueron sus palabras.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de la enorme y particular inteligencia de Marilyn Monroe?