Los ataques de pánico que obligan a los famosos a dejar sus trabajos

Esta semana una de las participantes de La Voz Argentina sorprendió a todos con su voz. Al finalizar su canción contó que que había sido muy importante para ella estar en ese lugar porque tiempo atrás había tenido un ataque de pánico en pleno show y eso casi la alejaba de su sueño.

Lali Espósito aprovechó para compartir una reflexión sobre la ansiedad y dijo: "La ansiedad era algo a lo que le hemos dado la espalda durante muchos años. Yo no me críe con el concepto de la ansiedad, a mi nadie me explicó nunca lo que era".

Son muchas las personas que sufren ataques de pánico y que no se han sentido comprendidos y acompañados por su entorno. Es que sus síntomas son sensaciones que muchas veces solo quien las padece pueden notarlas. Es una crisis con episodios repentinos y habitualmente duran menos de 10 minutos con una sensación incontrolable y hasta se manifiestan con malestares, miedos o terror.

Muchas personalidades públicas nacionales e internacionales han decidido contar que han pasado por este tipo de situaciones, para visibilizar la problemática y ayudar a quienes han tenido ataques de pánico.

Famosos que han sufrido ataques de pánico

La semana pasada en el Hotel de Los Famosos uno de sus participantes, Locho Loccisano, sufrió un ataque de pánico durante el desafío de la “H” y sus compañeros tuvieron que asistirlo, además de una enfermera. Esta no era la primera vez que le pasaba y alguno de sus compañeros no creyeron que era verdad.

Cristian U fue otro de los famosos que reveló que también sufrió varios ataques de pánico mientras estaba encerrado en la casa de Gran Hermano. “Chicos, a mí me agarraron como cinco ataques de pánico adentro de la casa. Lo que pasa es que no se mostró. Creo que era muy fuerte. Aparte, yo soy tan nervioso... que mis ataques de pánico eran: ‘Ni te acerques’”, contó.

Luego describió cómo eran esos episodios. “Primero, tenés un tema con la respiración. Parecía un perro rabioso de verdad. Sentía como si en el pecho me estuvieran clavando un puñal. A mí me pasaba que quería matar a todos porque me sentía muy vulnerable”.

A nivel internacional también las estrellas han dado a conocer este tipo de inconvenientes. Mediante un boletín informativo, Jennifer Lopez compartió detalles sobre su salud y los inconvenientes a los que tuvo que enfrentarse. La cantante de 52 años reveló que, a principios de su carrera, la falta de sueño y el agotamiento físico hicieron que experimentara ataques de pánico y que esto afectara a su trabajo.

Dormía de tres a cinco horas por día, estaba sobrepasada de trabajo y su cuerpo un día no le respondió, sintió que no podía moverse. "Ahora sé que fue un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero en aquel entonces, ni si quiera había escuchado el término", agregó.

Otra estrella internacional que admitió que había sufrido episodios de depresión intensa, ansiedad y ataques de pánico severos en Elliot Page. También la actriz Dakota Johnson, más conocida por su interpretación en la película “50 sombras de Grey”, tuvo episodios de ansiedad en las grabaciones de su última película.

¿Cuáles son los síntomas?

Hasta el momento, las causas se desconocen aunque se ha demostrado que existe un componente genético muy importante. Los síntomas de estos ataques de pánico se desprenden en las personas de diferentes maneras pero aparecen de forma brusca con algunos de ellos:

Palpitaciones, sacudidas del corazón o aumento de la frecuencia cardíaca.

Sudoración, temblores o sacudidas.

Sensación de ahogo, atragantamiento o falta de aliento.

Opresión o malestar en el pecho.

Náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo.

Des-realización (sensación de irrealidad) o despersonalización (sentirse separado de uno mismo).

Miedo a morir, perder el control o volverse loco.

Parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo) en extremidades o alrededor de la boca.

Escalofríos o sofocos.

Cualquiera de estos síntomas desaparecen tras aproximadamente 1 hora desde que aparecen y se los diagnostica cuando persisten en el tiempo. Existen tratamientos, terapias especializadas y hasta intervenciones psicoterapéuticas para controlar estos ataques de pánico. Siempre es recomendable consultar con un profesional.