Contaminación en fincas y escuelas incomunicadas por cables robados

Si bien el robo de cables de telefonía, electricidad e inclusive, transformadores de la vía pública no es una problemática nueva, en el último tiempo se ha notado un incremento y, de hecho, ha llevado a que una gran cantidad de personas e instituciones en la provincia terminen siendo afectadas gravemente. Días atrás, en una finca ubicada en Gustavo André (Lavalle), los ladrones inclusive dejaron tirado un transformador de electricidad, cuyos líquidos fueron desparramados a la vera de la ruta, ocasionando un grave riesgo de contaminación del agua subterránea. A esa situación, se suma lo ocurrido en una poblada zona de El Algarrobal (Las Heras), donde el cableado telefónico fue sustraído hace ocho meses y aún no fue conectado.

La alarmante situación que viven los pobladores del distrito lasherino por un lado y los propietarios de tierras por el otro, es solo un ejemplo del panorama que se vive en numerosos barrios de la provincia. "Lo que nos ocurrió en nuestro caso, es que la escuela se quedó sin teléfono fijo porque los cables fueron robados en setiembre. Luego, se produjo un robo en la bomba de agua que pudo ser subsanado pero hasta hoy, para poder estar comunicados, utilizamos mi celular. Muchas veces pasa que tampoco hay buena señal para conectarnos a Internet", detalló a MDZ, Sandra Mirábile, directora del colegio que lleva el mismo nombre del distrito.

Justamente en esa poblada zona, que incluye al barrio San Pablo y todos los aledaños, la seccional de policía como así también el centro de salud no tienen conexión telefónica con línea fija debido a este tipo de robos, cuyo objetivo final es vender el cobre. "Hemos hecho una importante cantidad de pedidos y la respuesta desde la empresa prestadora es que no se puede volver a conectar el cableado si en realidad no va a durar nada", explica Mirábile.

De acuerdo a los datos publicados por la empresa Movistar en setiembre de 2021, en Mendoza se registró un aumento del robo de cables que superó el 70%. Las cifras comparadas de 2020 contra 2021 reflejaron que en junio 2020 se registraron 13 robos, contra 57 del 2021. En tanto que en julio, la cifra creció de 19 a 56 y en agosto, los registros reflejaron un incremento que llevó de nueve a 85 estos episodios delictivos. De este modo, la empresa compartió la comparativa de 2020 contra 2021, dejando en claro que en 2020 habían sido repuestos en la provincia 15.393 metros de cables, mientras en lo que hasta setiembre del año pasado, fue necesario reemplazar 41.157 metros de cableado.

El robo de cables afecta a miles de familias en Mendoza

El mismo reporte arroja que en 2020, 13.800 clientes de la compañía de telefonía se vieron afectados por este delito, mientras que en hasta setiembre de 2021, 33.500 clientes mendocinos vieron interrumpido el servicio como consecuencia de los recurrentes robos.

Fincas, también afectadas

En la finca de Gustavo André, la seguidilla de robos en distintas fechas y con diferentes objetivos, no solo generó que su propietario fuese una de las personas que más se ha movilizado para lograr un poco más de seguridad en la zona. Tras numerosos pedidos y notas presentadas para afrontar el alto nivel de inseguridad que se vive en las zonas rurales, las gestiones logradas junto a otros propietarios de fincas y representantes del Ministerio de Seguridad, hicieron posible que en la zona haya más controles.

El transformador fue arrojado a la orilla de una propiedad ubicada en Lavalle

Sin embargo, el jueves en la noche, el hombre se encontró con la preocupante novedad de un nuevo ataque en las inmediaciones de su propiedad que inclusive, pone en riesgo la salubridad del agua debido a la infiltración de material contaminante en las napas freáticas. "Robaron los cables y sacaron el transformador; como se dieron cuenta de que la policía venía en camino, lo dejaron en la tierra. Lo que preocupa es que ese material líquido que largan los transformadores es absorbido por la tierra y tiene un potencial contaminante muy alto", detalló el propietario de la finca.

Los propietarios de fincas de Gustavo André, presentaron una nota en enero ante la Municipalidad

La incorporación de luminarias en el sector comprendido entre calle Rodríguez y el carril Cortadera Vieja, ha sido otro pedido llevado adelante por pequeños y medianos productores debido a la oscuridad que reina en la zona. "Es una boca de lobo, en las horas en que oscurece es muy difícil circular", detalla el propietario de la finca que ha sido blanco de ataques en numerosas oportunidades.