Caminar de espaldas al futuro: creatividad, innovación e improvisación

Por Ana Jorge

Cuando pensamos en el tiempo en relación a nuestra persona, solemos poner el pasado detrás nuestro y el futuro por delante. Es fácil pensar que todas nuestras vivencias quedan atrás y que podemos visualizar nuestro futuro en el horizonte. ¿Pero qué pasa si planteamos exactamente lo opuesto? Pensamos en poner delante nuestro pasado para poder visualizar todo aquello que aprendimos y nos imaginamos caminando de espaldas al futuro. De esta forma, el mañana se convierte en un interrogante que conocemos en el plazo del minuto a minuto. No sabemos hacia dónde nos dirigimos pero podemos conectar aquello que vamos visualizando con lo que ya ha transcurrido.

Michael Hanson Hanchett habló sobre El lado Creativo de la Improvisación en una conferencia para la Universidad Austral. Su trayectoria le ha dado herramientas para entender que antes de hablar de la creatividad necesitamos saber cómo definirla y cómo identificarla en el mundo. Hanson es un académico reconocido a nivel mundial que dirige la especialización de la creatividad en el programa de Ciencias Cognitivas en la Escuela de Educación de la Universidad de Columbia. Su formación de psicólogo fue de la mano de Howard Gruber quién desarrolló la perspectiva de Los Sistemas Evolutivos a partir del estudio de los diarios personales de Charles Darwin. Hanson es miembro fundador de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Creatividad y la Innovación. Ha sido consultor de distintas organizaciones y escuelas con el fin de ayudarlas a implementar las perspectiva más adecuada al contexto en cuestión.

Michael Hanson Hanchett, el experto que habló en la Universidad Austral.

Hanson ha escrito libros en donde discute las implicancias de cada perspectiva y las funciones que pueden tener en los distintos ámbitos profesionales. Su contenido nos lleva a entender que hay más de una forma de definir la creatividad. La definición que elegimos aplicar a nuestro contexto tiene implicancias distintas a las que no elegimos. Es importante tener esto presente. Un aspecto que suele enfatizar es no encasillar a la creatividad en el antagonismo de buenos versus malo. También alerta que la creatividad no puede ser un fin en sí mismo. La creatividad necesita que haya formación, estructura y rutina para poder hacer su entrada. A continuación mencionaremos algunas de las reflexiones desarrolladas durante la conferencia y su posible aplicación a contexto más profesionales.

Creatividad

Un lugar interesante para comenzar es la relación que puede existir entre la innovación y la creatividad. Hay más de una forma de definir ambos conceptos y su posible relación. La clave para encontrar la definición adecuada depende, en gran parte, de su contexto de aplicación. Por ejemplo, pueden haber definiciones que responden a las necesidades empresariales, definiciones que se aplican mejor al campo del arte y otras que pueden ser más adecuadas para la psicología y/o educación. Junto al contexto debemos tener presente al público al que queremos llegar. En líneas generales, la creatividad suele desarrollarse en tiempo de la mano de la vida del individuo. Sin embargo, Hanson afirma que no tiene sentido contraponer ambos términos sino pensar su sentido y aplicabilidad según el propósito que se pueda llegar a tener. Quizás, un aspecto positivo de la innovación es que tiene menos bagaje que la creatividad que figura dentro del texto del génesis. Aunque quizás, aclara Hanson, sea ponerle mucha presión al término.

La creatividad no es producto de un momento de "inspiración". Método, educación y trabajo son las claves.

Cuando pensamos en la creatividad es importante asociarlo a la palabra trabajo. Esto quiere decir que la creatividad supone rutina y repetición. La creatividad es entonces la suma de conductas y/o habilidades complejas que no pueden reducirse a un determinado momento. Se debe entender dentro de un sistema. Hay más de un proceso que sucede a la vez. Estos comportamientos se desarrollan en el tiempo y en conversación con las personas y los actores materiales que nos rodean. Hanson define a la creatividad como un proceso distribuido que no puede quedar reducido a un individuo y su mente.

Sumar saberes a nuestro intelecto no restringe nuestra capacidad de producir nuevas ideas.

Un aspecto importante para poder implementar esta perspectiva es trabajar con interrogantes. Las personas, de manera consciente y/o inconsciente, trabajan para responder a distintos intereses y/o inquietudes. Algunos pueden ser puntuales y otros pueden ser transversales a las distintas actividades realizadas y persistir en el tiempo. La respuesta a estas preguntas puede ser un objetivo que la persona busca desarrollar con su trabajo a lo largo de la vida. Hanson hace hincapié en visibilizar estos interrogantes en nuestras vidas cotidianas. Las preguntas pueden servir como herramientas para poder contextualizar los aprendizajes que vamos adquiriendo y ayudar a que adquieran significado. Es importante hacer este ejercicio con otros y verbalizar el proceso de desarrollo de las preguntas para que otros puedan conocer cómo desarrollarlo. El trabajo y el tiempo ayudan a que estos interrogantes puedan crecer y tengan alcances más complejos. Implementar esta práctica ayuda a concientizar a los miembros del grupo de los distintos roles que asumen en los proyectos que comparten. Los roles pueden ir variando a lo largo del tiempo. Una conclusión importante a la que se llega es que todos podemos ser partícipes de un proceso creativo y que existe más de una forma de hacer aportes. EntreMedios es un espacio de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral.

Para poder encontrar una definición de creatividad adecuada al contexto en el que nos encontramos y desarrollar preguntas orientadas a profundizar nuestro desarrollo profesional requiere que encontremos el equilibrio entre el conocimiento y la improvisación. La educación no es el enemigo de la creatividad. Sumar saberes a nuestro intelecto no restringe nuestra capacidad de producir nuevas ideas. Por el contrario, Hanson entiende que la creatividad surge del conocimiento previo. Las personas deben saber hasta dónde ha llegado el campo disciplinar en el que trabajan para comprender en donde pueden hacer su aporte. Las distintas etapas de nuestra formación se complementan con nuestros desarrollos creativos y nos sostienen para poder animarnos a pisar por donde otros no han llegado. La creatividad también requiere tener presente que, como caminos de espaldas al futuro, siempre hay un cierto grado de improvisación en lo hacemos. Este aspecto debe ser visto como una destreza con la enfrentamos nuestra realidad y no una falencia de conocimiento. Hanson nos recuerda que debemos llevar a la escena profesional todo lo que nosotros somos para poder participar de esta conversación creativa de interrogantes que crecen con nuestro trabajo cotidiano.