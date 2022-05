Empezó la Bioferia: el evento sustentable más grande de Latinoamérica

Después de estos últimos dos años de pandemia volvió la Bioferia, el acontecimiento que reúne a decenas de emprendimientos locales y empresas multinacionales. El propósito de esta feria es crear conciencia sobre nuestros hábitos de consumo y llevar a una transformación en la sociedad a través del consumo responsable. En el primer día de la feria hubo casi 2.000 visitantes y los organizadores esperan que el fin de semana ese número se multiplique.

A lo largo del día la Bioferia ofrece distintas actividades como charlas, workshops, espectáculos en vivo y además cuentan con múltiples locales de comida. La feria tiene diversos puestos desde ropa vintage y para el cuidado de la piel, stands de reciclaje, de venta de plantas, de venta de objetos para el hogar hasta stands de distintas organizaciones como EcoHouse y Amnistía Internacional.

Casi 2.000 personas asistieron al primer día. Foto: Bioferia

La feria tiene diversos sectores, por un lado está el patio gastronómico, por otro el mercado, por otro el lado de arquitectura y entrando a la izquierda el sector de moda. Allí hay un instalación de la arquitecta Martina Costa Paz, mejor conocida como Amarillo Mar. Esta pieza es su primera obra en 3D y se titula "Instante eterno", la pieza remite a la contaminación de plásticos en el Río de la Plata y todos los objetos en la misma fueron recuperados de las orillas del río.

"Lo que quiero transmitir en realidad es que todo esto está presente en la profundidad de nuestro río y por ahí nosotros no lo vemos o no somos conscientes de ese instante en que estamos por ejemplo comiendo algo o tomando un café con un vaso descartable y después lo desechamos y esto termina en nuestro río. Entonces, lo que quiero concientizar es que evitemos ese instante para después que no dure la eternidad en nuestros ríos o nuestros paisajes", comentó la artista.

La obra tiene 1948 objetos recuperados del Río de la Plata.

Enfrente de esta obra se encuentra el stand de L'Oreal construido con elementos 100% reciclables y amigables con el medio ambiente. En este sitio, Mariana Petrina, Directora de asuntos corporativos, engagement y sustentabilidad contó en exclusiva a Mdz que el objetivo de la compañía es ser 100% neutrales en carbono para el año 2030. Además, la empresa que desde sus inicios eligió proteger al medioambiente -recordemos que desde su fundación L'Oreal no testea en animales-, tiene como propuesta convertirse en una "fábrica seca", es decir reciclar y volver a utilizar el agua durante todos los procesos de fabricación de un producto.

"El otro gran objetivo que tenemos es que el 100% de nuestros productos sean de base biológica, esto quiere decir ingredientes naturales y sobre todo ingredientes que se regeneren, que no los perdamos como planeta, sino que se utilizan ingredientes que se puedan auto renovar, y eso es una gran decisión porque la verdad que tenemos que cambiar todas nuestras fórmulas y eso ya lo venimos haciendo, hoy el 98% de nuestros ingredientes ya son reformulados y de origen natural", explicó Petrina y agregó que muchos envases de sus productos ya son eco packaging.

Hay emprendimientos de comida, cuidado de la piel, ropa y objetos para el hogar.

Del otro lado, se puede escuchar a músicos en vivo y o recorrer los puestos. Los stands ofrecen ropa tejida a mano, productos como jabones y shampoos eco friendly, es decir, sin envase y demás. En el puesto de Terma, la propuesta es probar una nueva línea de gaseosas y a cambio de beberse todo el vaso entregan una plantita. Mientras tanto, en el stand de EcoHouse cuentan sobre sus propuestas con respecto a diferentes temas, siendo una de sus principales y más urgentes causas la Ley de Humedales. Además, están promocionando el libro del fundador de EcoHouse, Máximo Mazzoco, presentado recientemente en la Feria del Libro.

En paralelo, Amnistía Internacional tiene armada una carpa con sus dos campañas más fuertes: "Liberen a Bernardo" y "Liberen a Yasaman". La primera ya se cumplió, después de 4 años preso Bernardo Caal Xol fue liberado tras haber sido condenado por organizar una oposición pacífica contra la construcción de dos proyectos hidroeléctricos que ponían en peligro el sagrado río Cahabón, en el norte de Guatemala. Su segunda campaña, "Liberen a Yasaman" trata sobre el caso de una joven iraní quien fue condenada a 16 años de prisión por quitarse el pañuelo del pelo y caminar por el vagón de un tren solo para mujeres repartiendo flores. Amnistía Internacional Argentina está presente en la feria.

Pasando estos puestos se encuentra la "Isla Niñez", un lugar que invita a los niños a jugar y aprender sobre el medioambiente, el compostaje, el reciclaje y la alimentación saludable. Más allá, también está el "Domo Bienestar", donde se realizan diversas actividades para conectar con uno mismo desde yoga y meditación como charlas sobre el cultivo de cannabis como ejercicio de autonomía.