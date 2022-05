La mirada de un docente que combatió en Malvinas sobre cómo celebramos nuestras fiestas patrias

Alejandro Rossato es profesor de Educación Física en Institutos Superiores pero ejerció en todos los niveles de educación, además de haber sido combatiente de la categoría 62 en la Guerra de Malvinas, cuando su vida cambió para siempre.

“A los jóvenes los veo activos, se meten en muchas cosas y participan, pero desde la educación, por la época cultural quizás, te encontrás chicos de más de veinte años que no se comprometen”, cuenta Alejandro, quien trabaja como docente de nivel terciario en un profesorado de Educación Física.

“Hay un cambio cultural bastante importante en relación al trabajo, al compromiso y a la formalidad”

También comentó que muchos llegan sin tener certeza de que la docencia es su camino y dificulta su crecimiento para la profesión “Hay un cambio cultural bastante importante en relación al trabajo, al compromiso y a la formalidad. Puede ser malo o bueno, pero en educación necesitás gente comprometida, que los hay. Muchos que se comprometen. Sobre todo, para poder guiar a otros tenés que tener algunas cosas bastante claras desde el punto de vista psicológico. Hay chicos que no tienen definido si la docencia es el camino de su vocación”

La experiencia en Malvinas

Al momento de ser convocado para la guerra, Alejandro había sido baja desde noviembre de 1981 pero le tocó volver al cuartel y después la movilización: “Con 19 años, había empezado a prepararme para ser profesor de educación física, había empezado a trabajar y los acontecimientos del 2 de abril cambiaron mi vida de repente. Pasé la Semana Santa en el cuartel y el 14 estaba en Puerto Argentino”

“En la guerra los días eran muy cortos y las noches largas por la naturaleza pero en la cabeza eran aún mas largas. En la guardia nocturna, estar solo, con cualquier clima, volver al pozo y pedirle a alguien que te ayude a desabrochar la campera porque tenías las manos congeladas porque el abrigo no alcanzaba”, cuenta el excombatiente sobre su estadía en Malvinas, que cambiaría mucho tras la llegada de los ingleses.

Alejandro Rossato con sus compañeros de la Compañia A del Regimiento 7 en una reunión de veteranos.

Como tantos, Alejandro viajó a las islas tras muchísimos años del conflicto “Volví en 2017 con tres compañeros y lo primero que hicimos fue ir al Cementerio de Darwin. Fue un viaje sanador, hice el duelo de más de treinta años que no había hecho nunca. No había tenido tiempo de despedirme de nadie. Honras la vida de aquel que se quedó, porque por pude haber sido yo”

“En Darwin están los que realmente pudieron cumplir con su juramento a la bandera hasta el final”

El rol docente en las fechas patrias

“Por una actitud en quienes nos gobiernan, las fechas patrias ya no lo son. Antes el 25 de Mayo no era solo un feriado, ibas a la escuela a tomar tu chocolate, el acto de la Revolución, cantabas el himno, era mas significativo. Ahora los actos se hacen días antes o después”, replica el hombre de 60 años que desde hace ya casi cuarenta años ejerce la docencia.

“No sé si estamos a la altura del reconocimiento que merecen los actos de valor que tuvieron San Martín o Belgrano”

“Fui rector de secundaria y algo que les remarcaba a los alumnos era que no cantaban el himno. Uno se los decía medio en broma, medio en serio ‘¿Son chinos?, ¿Son japoneses? ¿Por qué no cantan el himno?'. Tenes que poner la grabación con alguien que cante porque los chicos no cantan. Parece que les da vergüenza su himno nacional”, comenta desde su experiencia como educador en los distintos niveles educativos.

“Recordar la Revolución y después tomar el chocolate con churros me marcó que eso era algo importante porque tenía que ir al colegio. Una hora, dos horas, no tenía ganas pero sabía que era una cosa trascendental en la vida de los argentinos”, rememora sobre su infancia, cuando lejos estaban su vocación y la guerra que sobrevino sobre su vida. El ex combatiente en una charla con alumnos de nivel primario

El excombatiente y docente se despidió con ánimos de que las fiestas comiencen a ser mas recordadas que el feriado y que la educación busque ocupar un rol central en los jóvenes para formarlos como argentinos.