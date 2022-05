Sufrieron una tragedia en España y ahora la familia pide ayuda

El caso no solo genera consternación por lo ocurrido, sino que pone de relieve el pedido que está llevando adelante una familia para poder traer de regreso a Mendoza a cinco hermanos que hoy se encuentran en la ciudad de Zaragoza (España) y que el miércoles pasado sufrieron la pérdida de su mamá, Micaela Romero (40), quien se quitó la vida en una plaza a los segundos de dejar a sus hijos en el departamento donde vivían. Hoy, Diego Daligheri, el papá de los chicos, de 17,16,11, 7 y 5 años (quien había viajado a la provincia el día anterior al trágico hecho, de acuerdo a la reconstrucción lograda hasta el momento) se encuentra tramitando el pedido ante la cancillería francesa en Argentina para poder costear los gastos de los pasajes que implica el traslado. Pide la repatriación de sus hijos y se muestra inmerso en la desesperación; necesita reencontrarse con sus hijos.

De acuerdo al testimonio del hombre, quien por estas horas espera el llamado de la cancillería para saber las nuevas acciones a seguir y lograr reencontrarse con sus hijos tras la pérdida de su mamá, hasta ahora "el trato ha sido muy bueno y estoy esperando el llamado desde España y desde Busnos Aires; es muy difícil poder comunicarse y tramitar todo desde acá", dijo a MDZ el hombre, en una breve charla telefónica. Por ahora, una de las novedades que compartieron los familiares de Micaela Romero en Mendoza es que la mamá mendocina ha sido enterrada en España, mientras que sus hijos están acompañados por un tío en segundo grado. También se supo que el gobierno español les ha entregado una tarjeta alimentaria para que puedan comprar mercadería mientras se avanza con los trámites para regresar con su papá.

Adriana Romero (54), es tía paterna de Micaela. Cuenta que Diego, su sobrina y los cinco chicos habían viajado a España en febrero pasado con la esperanza de encontrar allí un mejor porvenir. La familia vivía en un departamento ubicado en la ciudad de Zaragoza. Aparentemente la pareja había tenido una fuerte discusión. Diego tomó el avión de regreso a Mendoza y Micaela, al día siguiente se quitó la vida. "Parece que fue una situación muy difícil, que ella no puedo soportar; estamos destrozados y esperamos pronto poder estar con los chicos; yo crié a Micaela junto con mi mamá. Por eso aún no podemos creer lo que pasó. Es demasiado doloroso", expresó Adriana y aclaró que por ahora la familia no quiere continuar con la colecta que se había iniciado por iniciativa de sus hermanastras para repatriar los restos de Micaela, tal como habían expresado públicamente sus hermanastras el viernes pasado.

Micaela junto a sus cinco hijos, hace cinco años

Adriana explica que por el momento tanto ella como el papá de los chicos están haciendo todo lo posible para tramitar la repatriación y traerlos de regreso a Mendoza. "Por ahora eso es lo que necesitamos; que las autoridades sean lo más expeditivas posible para poder tener a los chicos de vuelta en Mendoza; ellos están sufriendo la pérdida de su mamá y además están en un país que no conocen; están bien, pero deben volver lo antes posible", alerta la mujer y detalla que si es necesario más adelante se llamará a una colecta para recaudar fondos para ayudar a la familia a recomenzar. Ocurrió que antes de emprender el viaje a tierra española, el matrimonio había vendido todo con la esperanza de iniciar una vida plena en el país extranjero.

La intervención de la cancillería francesa se ha solicitado porque, si bien son ciudadanos argentinos, los hijos de la pareja también cuentan con la ciudadanía francesa. "Micaela había tramitado la ciudadanía francesa de sus hijos porque su abuela era francesa; por eso todo los trámites son a través de la cancillería", aclara Adriana y destaca que cada pasaje para traer a los chicos a la provincia cuesta 3 mil euros cada pasaje. "Al menos necesitamos que lleguen a Buenos Aires; luego nosotros nos hacemos cargo del resto. Pero lo más importante es que ellos puedan llegar a Argentina", explica Adriana.

Dolor en las redes sociales por Micaela

Micaela había viajado junto a su familia en febrero pasado junto a su esposo y sus cinco hijos. Tenía 40 años. Hasta el momento todos los datos apuntan a que la mamá mendocina había tomado la decisión de quitarse la vida el miércoles pasado. "Dejó a los chicos en el departamento; se fue a una plaza y se ahorcó", expresa Adriana Romero, su tía, quien aún no logra salir del shock por lo sucedido. La mujer asegura que una vez que los hijos de Micaela estén en Mendoza, es muy probable que la familia avance en el pedido para poder repatriar sus restos. "Por ahora la prioridad es que los chicos vuelvan y no estén solos; más adelante seguramente avanzaremos en el pedido para que regresen los restos de mi sobrina", detalla Adriana.

Micaela había iniciado con éxito un emprendimiento para comercializar comidas para personas con celiaquía. Por esto, era muy solicitada y conocida en las redes sociales. Su muerte generó consternación y mucho dolor.